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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз признал тяжелейшие последствия разрыва отношений с Россией
Знающие люди предупреждали ЕС об этом сразу. Инфантилы же всё делали по-своему. Результат абсолютно предсказуем.

Европейский союз сейчас находится в кризисе. Да, о Великой депрессии речи (пока) не идёт, но пикирующая траектория движения экономического лайнера Евросоюза очевидна и, к сожалению для граждан ЕС, дёргать штурвалом уже поздно. В локомотивах данного политико-экономического объединения тысячами каждый месяц закрываются компании и предприятия. Те, предприятия, которые обладают наращенным ранее «жирком», и которые ещё хотят продолжить существование, эвакуируются из Европы в США и Китай.

Европейские функционеры, конечно, пытаются делать вид, что всё в порядке, и что деиндустриализация — это вообще полезно в стремлении к «нулевому углеродному следу», но лишившись промышленности, Европа тут же автоматически перестанет быть объединением развитых государств, а также потеряет всяческий интерес к себе со стороны остального мира. И вот, с докладом перед Еврокомиссией о том, что в Евросоюзе с экономикой всё, мягко говоря, сложно, выступил экс-глава Европейского Центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги.

Как справедливо упоминает Драги в своём докладе, Европа потеряла поставщика дешёвых энергоресурсов, потеряла крупный рынок сбыта своей продукции, и в результате потеряла конкурентные преимущества. В докладе содержится информация о том, что стоимость электроэнергии в ЕС в несколько раз выше, чем в США, а электроэнергия является основным ресурсом, который потребляет любая промышленность.

На самом деле, европейских наднациональных функционеров обо всём этом предупреждали ещё несколько лет назад: что незаконные санкции против России обернутся катастрофой в первую и последнюю очередь для самого Евросоюза. Функционеры, отличающиеся запредельным уровнем инфантилизма, некомпетентности и, что особенно удивительно, самоуверенностью, слушать умных людей не стали, и устроили то, что случилось в 2022 году и продолжается и по сей день. Выход из ситуации только один: смена правительств в европейских странах, их выход из Евросоюза, восстановление суверенитетов, поиск примирения с Россией. А условия будут жёсткими: придётся как минимум выплатить РФ компенсации за незаконные санкции и репарации за ущерб, нанесённый западным (в данном случае европейским) оружием, которое передавалось Украине. И это не говоря уже о признании новых территориальных реалий в Европе. А кто говорил, что будет легко? Эту пилюлю европейским государствам придётся проглотить, и ещё не кривить при этом лицом.

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз
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