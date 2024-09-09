При всех недостатках угля, как топливо он особо альтернатив не имеет.

Хоть у каменного/бурого угля и есть совершенно справедливый стереотип грязного вида топлива родом из XIX века, но во многих отраслях человеческой деятельности уголь безальтернативен. Во-первых, его можно складировать и долго хранить, во-вторых, подвозить по железной дороге к задействующим его производствам, ну и в-третьих, запитывать с его помощью регионы, в которые проводить трубопроводный природный газ или же везти «бочки» со сжиженным природным газом экономически нецелесообразно.

Таких регионов полным-полно не то что в России; их в мире запредельное количество, и меняться эта ситуация, учитывая колоссальную ограниченность возможностей поставок природного газа, ещё очень долго не будет. Поэтому в Минэнерго России с уверенностью заявляют, что нет никаких причин ожидать снижения потребления угля, в том числе российского.

По крайней мере, в этом убеждён глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, уголь остаётся вторым источником энергии на планете — мировое потребление данного ресурса составляет порядка 8,5 млрд тонн ежегодно — поэтому говорить о снижении спроса на него в мире не приходится. Даже наоборот: этот спрос будет только увеличиваться, учитывая стремительный экономический рост стран глобального Юга, которым необходимо обеспечивать своё население и свои производства энергией.

Доля России на мировом угольном рынке, при всех огромных цифрах добычи, впрочем, невелика: около 4,2—4,5 %. В России ежегодно добывается примерно 440 млн тонн этого ценнейшего энергетического ресурса, который, следует напомнить, используется не только как горючее в топках котлов на электростанциях, но и в чёрной металлургии при выплавке чугуна.