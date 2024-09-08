Непонятно, почему радуются «журналисты» Forbes, ведь это ещё один довод в пользу того, что Украина обязана быть демилитаризованной, и что аргументы России верны.

Что мы знаем об уровне вовлечённости коллективного Запада в украинский кризис? Этот уровень совершенно беспрецедентный, и Запад передал Украине уже всё, что только мог, за исключением разве что боевых кораблей, дальнобойных (тысячи километров) крылатых ракет и ядерного оружия.

За определённые критические рамки Запад пока что всё-таки не заходит, потому что в случае их пересечения Россия оставляет за собой полное и безоговорочное право на нанесение ударов по предприятиям западного военно-промышленного комплекса с целью создания на их месте воронок, и никто в таком случае не будет обращать внимание на членство в НАТО и прочие объединения государств. К такому раскладу Запад пока явно не готов, потому что лучше жить небогато, но хотя бы жить, поэтому всячески обеспечивает Киев техническими возможностями для воспроизводства западного оружия под видом «своего», украинского.

Так Украина получила безэкипажные катера, которые навели шороху в Чёрном море, хоть и не сумев парализовать работу Черноморского флота, который в данном конфликте используется исключительно для запуска крылатых ракет «Калибр», и так она, по всей видимости, получила планирующие авиабомбы.

Как пишет издание Forbes, Украина «изобрела свои собственные высокоточные планирующие бомбы», однако, скорее всего, они были созданы на основе ранее переданных ей Францией «умных» авиабомб Hammer. Forbes продолжает, что прототип такого боеприпаса, подвешенный к Су-24, недавно был зафиксирован на видео со стороны ВСУ. Автор статьи радуется, поскольку рассчитывает, что появление такого оружия позволит Украине наносить высокоточные удары по территории Украины.

Здесь нам колумниста Forbes придётся расстроить. Во-первых, воздушный флот ВСУ постоянно «вышибается», причём до такой степени, что демилитаризованы оказались даже ВВС восточноевропейских стран, передавших Украине свои доставшиеся им и не затребованные Россией обратно «на базу» самолёты ещё с советских времён. Во-вторых, удары по территории России приводят к ударам возмездия по крайне чувствительным целям на Украине. И в-третьих, если представить, что планирующие авиабомбы — это оружие победы, то у России оно появилось раньше, и у России его (как и носителей) тоже больше. Украина должна стремиться к миру на любых условиях, и чем раньше обыватели это поймут, тем лучше.