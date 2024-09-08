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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
Цветные бумажки перестают иметь ценность. А вот драгметаллы её будут сохранять ещё долго.

Ещё четвертьвека назад было вполне нормально держать абсолютную долю золотовалютных резервов государства именно в иностранных резервных валютах. Поэтому приставка «золото» в слове «золотовалютные» выглядела больше как атавизм. Российский золотой запас после распада СССР был, как и многое другое, разграблен, и лишь относительно недавно в золотовалютных резервах стала увеличиваться доля именно золота. На сегодняшний день, согласно статистике Центрального Банка России, эта доля составляет 30,8 %.

Таким образом, это рекордная доля благородного металла в российских золотовалютных резервах с 2000 года. В денежном выражении золота в российских закромах запасено на сумму порядка $188 млрд. Общие же золотовалютные резервы составляют в эквиваленте $613,7 млрд, при этом необходимо понимать, что доля долларов и евро в них, по известным причинам, постоянно снижается.

При этом золотой запас постоянно увеличивается — от месяца к месяцу. Так, по состоянию на конец июля золота в РФ было запасено на 179,5 миллиардов долларов, а уже к концу следующего месяца его стало на $ 8,5 млрд больше.

Данная практика максимально правильная в условиях, когда мы переживаем период тектонических сдвигов в геополитике вкупе со сломом устоявшегося за 30 лет однополярного миропорядка. Всему когда-то наступает конец, и интересно, чем это всё закончится.

#россия #финансы #экономика #золото
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