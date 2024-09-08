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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц призвал к началу дискуссии о завершении украинского кризиса
Какие ещё дискуссии? Условия Москва выдвинула, надо выполнять в полном объёме. По-другому не будет.

Когда представители стран коллективного Запада внезапно начинают говорить о необходимости установления мира на Украине, к этим заявлениям следует относиться с максимальной осторожности. Во-первых, не для того коллективный Запад безостановочно поставляет Киеву оружие, чтобы говорить о мире, а во-вторых, мир должен быть на условиях России, и она их озвучила, а к такому раскладу Запад пока морально не готов, потому что в таком случае всем действующим администрациям замешанных в данном конфликте западных государств придётся собрать вещи и уйти в отставку, а то и вовсе под трибунал за препятствование наступлению мира на континенте.

Вот и канцлер Германии Олаф Шольц, который никак не препятствовал агрессивной антироссийской деятельности своего правительства, за что теперь расплачивается рекордно низким рейтингом и рецессией в немецкой экономике, заговорил о необходимости мира на Украине.

По словам Шольца, настало время для начала ведения «дискуссии» о том, чтобы от состояния конфликта перейти к состоянию мира, причём как можно быстрее.

Мы не берёмся судить, как Шольц видит мир, но одно совершенно точно известно: Москва свои условия озвучила, и это план минимум, отступать от которого Россия не станет, потому что слишком много сил было вложено и безвозвратно утрачено в данном конфликте. Проще говоря, о чём-то меньшем можно было торговаться в марте 2022-го, сейчас уже для Украины и Запада безнадёжно поздно. Напоминаем: от Украины и западных стран потребуется признать новую территориальную реальность, Киев должен будет начать полную демилитаризацию и приступить к денацификации, забыть про стремления в военные альянсы, а Запад должен будет снять с России все незаконные санкции. Также, полагаем, будет справедливо истребовать с Запада компенсации за введение этих незаконных санкций, а также репарации за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием, ведь если бы не это оружие, то ущерба бы не было, да и конфликт завершился бы за считанные месяцы, что подтверждается и заявлениями российского руководства, и суровой статистикой.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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