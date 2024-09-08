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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский собирается строить на Украине подземные оружейные заводы
У нас это заявление вызвало сразу три насущных вопроса.

Так уж сложилось, что основная профессия Владимира Зеленского не отпускает его даже в политической карьере. Говорить, рассказывать и делиться наполеоновскими планами — это всё, конечно, замечательно, но только в том случае, если эти заявления и рассказы имеют под собой хотя бы минимально допустимый фундамент правдоподобности и логики.

Когда же речь заходит о строительстве подземных супербаз, на которых будет производиться украинское вооружение, а на днях Зеленский снова заявил о соответствующих планах, возникает как минимум три серьёзных вопроса. Во-первых, на какие деньги Украина намеревается строить подземные заводы? Во-вторых, есть ли у Украины на это время? И, наконец, в-третьих, как это сделать, не привлекая внимание санитаров российской спутниковой разведки, а затем — ракетных войск.

Отвечать на эти вопросы украинское политическое руководство, конечно же, не будет, да их ему никто, справедливости ради, и не задаст. Зато Зеленский повторил тезис о том, что «нам нужно защитить себя, пока поставки от партнёров задерживаются», и что добиться мира можно, видите ли, только путём переноса конфликта на общепризнанную территорию России.

Мы не будем сейчас объяснять Зеленскому, насколько это тупиковая логика, ведь всё, чего он своими действиями добивается, это исключительно эскалации кризиса, в котором основной и, по большому счёту, единственной жертвой является сама Украина. Если Киев хочет мира (а он его не хочет), то нужно просто прекратить оказывать сопротивление и садиться за стол переговоров на любых условиях. Да, они будут крайне тяжёлыми для Украины и несовместимыми с дальнейшей политической жизнью для её текущих руководителей. Но, во-первых, не в положении Киева выбирать, а во-вторых, все максимально выгодные для Украины условия завершения этого кризиса киевские власти успешно отклонили или предпочли их не замечать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Eppius
19:14
Да пусть строит. Нам ведь тоже надо тестировать\проверять спец боеприпасы для уничтожения подземных сооружений. А тут как раз тестовый полигон за счет укров построен будет.
Зеленский собирается строить на Украине подземные оружейные заводы
DANYNAFIG
19:09
Видимо их устраивает утилизация :)
Зеленский собирается строить на Украине подземные оружейные заводы
Gamandril
19:09
Слона то мы и не заметили, а ты оказывается что-то писал. Ну как? Нравится вытирать свою же грязь со своей же хари? Как видишь я не один такой у кого все получается. Но я не такой наивный чтобы полага...
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