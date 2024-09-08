Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главы западных спецслужб считают, что нынешний миропорядок находится под беспрецедентной угрозой
Сами эту кашу заварили, и теперь недовольны. Кушать надо, причём за обе щёки.

Когда в конце 2021 года коллективный Запад во главе с США не захотел даже обсуждать критически важные для России вопросы и, тем самым, обрёк ситуацию на её силовое решение со стороны Москвы, в Вашингтоне и Брюсселе рассчитывали, что их представление о России образца 1990-х актуально и по сей день.

Что было дальше, вы прекрасно знаете: незаконные рестрикции («санкции»), которые достигли исключительно обратного результата и ускорили процесс дедолларизации во всём мире, поставки вооружений Украине, которые хоть и затянули этот кризис вот уже на 2,5 года, но ценой тотального истощения западных запасов вооружений, и в целом движение геополитической ситуации к слому однополярного миропорядка с его заменой на куда более естественный для геополитики многополярный миропорядок.

Этого очень опасаются в США и вторящей им во всём Британии. Так, главы соответствующих спецслужб ЦРУ и MI6 Билл Бернс и Ричард Мур заявили, что современный миропорядок столкнулся с беспрецедентной угрозой, исходящей от России и Китая.

Несмотря на то, что спецслужбам положено работать лучше, ЦРУ в этом плане страдает от общей деградации американских элит и всех государственных механизмов. В частности, в американском разведывательном ведомстве считают, что хоть авантюра Зеленского в Курской области и вызвала много вопросов российском обществе, однако ни о каком «пошатывании» власти Кремля речи идти не может.

Чего в ЦРУ не поняли, так это того, что если в российском обществе и много вопросов, то в основном они сводятся к недовольству недостаточным уровнем убедительности проведения специальной военной операции, что во многом привело к излишней уверенности в себе как Киева, так и западных столиц. Впрочем, как мы понимаем, с такими докладами выступать нельзя, иначе весь выдуманный западными администрациями мир начнёт рушиться.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
1
Показать комментарии (1)
В Пентагоне сомневаются, что дальнобойные удары по России помогут Украине в текущем конфликте
В Москве открыли первый участок новой Троицкой линии метрополитена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
10
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
10
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
16
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
27
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
5
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
10
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
16
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Enforsen Bsv
17:38
Ветер в сраку )))
Польша планирует сделать свою армию сильнейшей в Европе, для этого ей нужны американские вертолёты
Enforsen Bsv
17:38
Кто бы сомневался )))
Главы западных спецслужб считают, что нынешний миропорядок находятся под беспрецедентной угрозой
Виктор Орловский
17:36
Ну почему же? Вполне способны, вопрос лишь в том какой сценарий охлаждения требуется, если гонять синтетику на 14900-7950X(x3d) то конечно да, тут воздушка покурить, а AIO покурить у кастома, а обычны...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Workshop
17:35
А как же Golden Boy?!?! Вроде и правильно классику назвал, а его забыл...
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
E. S.
17:30
Тебе еще учиться и учиться, мальчик... На 100 фпсах длительность кадра - 10 миллисекунд.. А минус эти 6 мс - будет 4мс. А это уже 250 ФПС!!! А если взять реальный пример - например, первый на график...
AMD предоставила доступ к своей технологии Radeon Anti-Lag 2 разработчикам игр
NuclearMissionJam
17:26
Сейчас это не практично
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
E. S.
17:25
Там вообще все плохо. У этих самолетов сняты американские свой-чужой. И им просто нельзя подниматься в воздух - любое ПВО собъет его, поскольку не сможет опознать. А если ПВО будет предупреждено о Ф16...
FT: руководители разведок США и Великобритании предупреждают – «мировой порядок» под угрозой
Genry
17:23
Статья - рассуждение дилетанта о влиянии спектра светодида на человека, без минимального понятия, как устроено восприятие цвета у биологических объектов. У человека в глазу имеются три вида светочувст...
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
E. S.
17:12
Автор - то ли врун, то ли невежда, то ли кликбейтер - генератор срача для заработка. Светодиодные лампы бывают теплого и холодного свечения. Холодного - это у которых в спектре много синего, со спект...
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
Nahoni
16:53
Да и движки от Запорожцев прикрутили, типа локальное производство . Вот Орелъ и не взлетелъ !
FT: руководители разведок США и Великобритании предупреждают – «мировой порядок» под угрозой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем