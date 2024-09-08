Сами эту кашу заварили, и теперь недовольны. Кушать надо, причём за обе щёки.

Когда в конце 2021 года коллективный Запад во главе с США не захотел даже обсуждать критически важные для России вопросы и, тем самым, обрёк ситуацию на её силовое решение со стороны Москвы, в Вашингтоне и Брюсселе рассчитывали, что их представление о России образца 1990-х актуально и по сей день.

Что было дальше, вы прекрасно знаете: незаконные рестрикции («санкции»), которые достигли исключительно обратного результата и ускорили процесс дедолларизации во всём мире, поставки вооружений Украине, которые хоть и затянули этот кризис вот уже на 2,5 года, но ценой тотального истощения западных запасов вооружений, и в целом движение геополитической ситуации к слому однополярного миропорядка с его заменой на куда более естественный для геополитики многополярный миропорядок.

Этого очень опасаются в США и вторящей им во всём Британии. Так, главы соответствующих спецслужб ЦРУ и MI6 Билл Бернс и Ричард Мур заявили, что современный миропорядок столкнулся с беспрецедентной угрозой, исходящей от России и Китая.

Несмотря на то, что спецслужбам положено работать лучше, ЦРУ в этом плане страдает от общей деградации американских элит и всех государственных механизмов. В частности, в американском разведывательном ведомстве считают, что хоть авантюра Зеленского в Курской области и вызвала много вопросов российском обществе, однако ни о каком «пошатывании» власти Кремля речи идти не может.

Чего в ЦРУ не поняли, так это того, что если в российском обществе и много вопросов, то в основном они сводятся к недовольству недостаточным уровнем убедительности проведения специальной военной операции, что во многом привело к излишней уверенности в себе как Киева, так и западных столиц. Впрочем, как мы понимаем, с такими докладами выступать нельзя, иначе весь выдуманный западными администрациями мир начнёт рушиться.