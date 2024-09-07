Пока что линия состоит из четырёх станций, но дальше — больше.

Если сегодня посмотреть на схему Московского метрополитена, то с в ней легко запутаться, даже если вы коренной москвич. Оно и немудрено: за последние 15 лет количество станций в московской подземке удвоилось: построены новые кольца, что значительно разгрузило радиальные линии, которые благодаря разгрузке удалось продлить. Кроме того, вводятся в эксплуатацию и новые радиальные линии. Например, новая Троицкая линия, первый участок которой сегодня был открыт в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

Новая линия, которой присвоен 16-й порядковый номер, упростит городское транспортное сообщение примерно для миллиона человек, проживающих в районах: Обручевский, Коньково, Тёплый стан, Проспект Вернадского, Ломонововский и Коммунарка. Для них станции метро теперь находятся в шаговой доступности. Понятно, что уровень этой «шаговости» неравномерен, но обычно считается, что если до станции метро можно дойти пешком за 15 минут и быстрее — это великолепные условия.

Протяжённость первого участка Троицкой (16-й) линии составляет 8,3 км.

Вообще, сентябрь для Москвы — стандартный месяц для сдачи в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры: как раз к возвращению людей с отпусков и с каникул. Буквально на днях московские власти открыли новые дорожные развязки в разных районах, а также продлили Московский центральный диаметр, а если точнее, то его Юго-Восточную хорду. Движение в Москве постоянно усложняется, но это неизбежная действительность бурно развивающегося современного мегаполиса.