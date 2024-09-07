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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне сомневаются, что дальнобойные удары по России помогут Украине в текущем конфликте
Сомнение — родная сестра разума.

Хоть в рамках очередной встречи-междусобойчика на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии страны-члены НАТО и приняли решение об очередных поставках вооружений на Украину, и этих вооружений, давайте будем откровенны, много, и поставлять их будут ещё, по плану, весь 2025-й год, но в целом заседание прошло в достаточно мрачной и безрадостной атмосфере.

Понять, почему так, несложно: украинский кризис идёт не по западному плану, геополитическая и экономическая конфронтация Запада с Россией тоже идёт не по западному плану. Финалом украинского кризиса станет формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, тем самым будет положен конец американскому владычеству в Старом Свете. Дядя Сэм, понятное дело, этого не хочет, но изменить ход событий уже невозможно: можно только затянуть наступление неизбежного. Собственно, поставки вооружений Киеву, за счёт которых тот и оказывает сопротивление российской специальной военной операции, и без которых этот конфликт завершился бы военной победой РФ ещё до осени 2022 года, и являются фактором затягивания кризиса и всех посткризисных событий.

Тем не менее, переступать определённую черту, которая Кремлём была действительно обозначена как «красная линия» (все предыдущие «красные линии» журналисты и блогеры придумали сами, приписав их российскому политическому руководству, а затем смакуя эту тему), Запад опасается. Речь идёт о передаче Украине дальнобойных ракетных вооружений с целью нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России.

Выступая на заседании контактной группы по Украине на «Рамштайне», глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что, во-первых, у Украины и у самой есть дальнобойные вооружения, которыми она может наносить удары по территории России, и чужие ей, дескать, не требуются, а во-вторых, в Вашингтоне сомневаются в том, что западные дальнобойные ракеты изменят ход этого конфликта в пользу Киева. Как добавил Остин, Россия либо уже перебросила, либо при необходимости может перебросить авиацию за пределы действия тех же ракет ATACMS. И хотя это значительно увеличит время реагирования авиации, но обезопасит её от ударов.

Здесь следует отметить, что перед нами тот нечастый случай, когда шеф Пентагона прав. Ведь перед нами есть пример России, которая 2,5 года беспрепятственно обстреливает объекты в любой точке Украины дальнобойными средствами поражения, включая крылатые ракеты. Это, конечно, одно из ключевых действий, приближающих окончание конфликта, но, как видите, 2,5 года таких ударов этот кризис так и не остановили. Что уж говорить про гипотетические удары по территории России, в которой и объектов больше, и способность к восполнению потерь в технике и боеприпасов несопоставима с украинской и даже всей коллективно-западной вместе. Получается, что без какой-то внятной цели произойдёт опаснейшая эскалация конфликта, который по щелчку пальцев может распространиться на государства НАТО; и никто не будет смотреть на то, что они являются членами возглавляемого США военного блока. Поэтому Вашингтон пока сопротивляется.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
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