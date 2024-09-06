Прекратить это можно только восстановлением российского военного присутствия в центре Европы.

На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая стала местом встречи коллективно-западного междусобойчика по вопросам дальнейшего финансирования Украины как антироссийской прокси, сегодня был озвучен целый ряд решений о поставках Киеву дополнительных вооружений. Отличились страны Западной Европы, Канада и США, которые продолжают демонстрировать свою враждебность по отношению к России, и в назидание за действия которых, по-хорошему, необходимо принимать уже жёсткие меры.

Принятые сегодня решения о поставках вооружений затрагивают как текущий, так и, что удивительно, следующий год. По всей видимости, на Западе считают, что у Украины есть время и на следующий год тоже. Не будем сейчас называть их большими оптимистами, а просто перечислим, кто и что обещал.

Так, Германия объявила о передаче 12 САУ Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5. Половина САУ будет передана до конца текущего года, вторая половина — в течение 2025-го. Выслужиться захотели и Нидерланды, пообещавшие Киеву ракеты класса «воздух-воздух» вкупе с запчастями, материалами и оборудованием для обслуживания истребителей F-16. На два предстоящих года Нидерланды, у которых у самих с экономикой что-то близкое к рецессии, намерены финансировать Украину на $4,4 млрд.

Неожиданно для многих выступила Канада, которая намерена выделить Киеву более 80 000 (восьмидесяти тысяч) двигателей для неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, Оттавой обещана поставка 970 пулемётов C6, 10,5 тысяч пистолетов, запчасти от списанных бронемашин LAV-29 и LAV-25 и БТР M113.

Наконец, США объявили о выделении Украине пакета «помощи» на $250 миллионов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО и РСЗО HIMARS, новые БМП Bradley и БТР M113, патрульные лодки, патроны для стрелкового оружия и гранаты, запчасти и расходники.

В очередной раз напоминаем о том, что действия коллективного Запада продиктованы исключительно противодействием России. Никаких договорных обязательств перед Украиной ни у одной страны коллективного Запада нет, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, ни в каком бы то ни было ином возглавляемом/управляемом Соединёнными Штатами объединении. К вопросу о том, с кем приходится иметь дело и насколько высоки ставки. Итогом этого конфликта станет полное перекраивание архитектуры безопасности в Евразии. Влияние США в Европе должно быть полностью окончено, а военное присутствие России в Европе — восстановлено. Совсем недавно в исторической перспективе дело в западном мире, куда, естественно, также входит и Россия (как минимум этнически и культурно), именно так и обстояло: Европа состояла из нескольких центров силы, а в сферу влияния США входили только Северная и Южная Америка. Так и должно быть в будущем.