Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
Прекратить это можно только восстановлением российского военного присутствия в центре Европы.

На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, которая стала местом встречи коллективно-западного междусобойчика по вопросам дальнейшего финансирования Украины как антироссийской прокси, сегодня был озвучен целый ряд решений о поставках Киеву дополнительных вооружений. Отличились страны Западной Европы, Канада и США, которые продолжают демонстрировать свою враждебность по отношению к России, и в назидание за действия которых, по-хорошему, необходимо принимать уже жёсткие меры.

Принятые сегодня решения о поставках вооружений затрагивают как текущий, так и, что удивительно, следующий год. По всей видимости, на Западе считают, что у Украины есть время и на следующий год тоже. Не будем сейчас называть их большими оптимистами, а просто перечислим, кто и что обещал.

Так, Германия объявила о передаче 12 САУ Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5. Половина САУ будет передана до конца текущего года, вторая половина — в течение 2025-го. Выслужиться захотели и Нидерланды, пообещавшие Киеву ракеты класса «воздух-воздух» вкупе с запчастями, материалами и оборудованием для обслуживания истребителей F-16. На два предстоящих года Нидерланды, у которых у самих с экономикой что-то близкое к рецессии, намерены финансировать Украину на $4,4 млрд.

Неожиданно для многих выступила Канада, которая намерена выделить Киеву более 80 000 (восьмидесяти тысяч) двигателей для неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, Оттавой обещана поставка 970 пулемётов C6, 10,5 тысяч пистолетов, запчасти от списанных бронемашин LAV-29 и LAV-25 и БТР M113.

Наконец, США объявили о выделении Украине пакета «помощи» на $250 миллионов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО и РСЗО HIMARS, новые БМП Bradley и БТР M113, патрульные лодки, патроны для стрелкового оружия и гранаты, запчасти и расходники.

В очередной раз напоминаем о том, что действия коллективного Запада продиктованы исключительно противодействием России. Никаких договорных обязательств перед Украиной ни у одной страны коллективного Запада нет, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, ни в каком бы то ни было ином возглавляемом/управляемом Соединёнными Штатами объединении. К вопросу о том, с кем приходится иметь дело и насколько высоки ставки. Итогом этого конфликта станет полное перекраивание архитектуры безопасности в Евразии. Влияние США в Европе должно быть полностью окончено, а военное присутствие России в Европе — восстановлено. Совсем недавно в исторической перспективе дело в западном мире, куда, естественно, также входит и Россия (как минимум этнически и культурно), именно так и обстояло: Европа состояла из нескольких центров силы, а в сферу влияния США входили только Северная и Южная Америка. Так и должно быть в будущем.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #германия #нидерланды #канада
3
Показать комментарии (3)
Алиев заявил, что Азербайджан не станет частью антироссийской санкционной кампании
В Петербурге в следующем году построят новый крупный завод электротехнического оборудования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
72
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
8
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
1
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
21:16
Какая разница готов киев к переговорам или нет. С кем говорить то? Зеля мало того, что не имеет никакого права договариваться от лица украины, так он ещё назначает новое правительство, которое заранее...
Сенатор Карасин считает реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
Сергей Анатолич
21:10
Я чо то не понял, а зеленский где? Этого дрища вроде на все вечеринки привозят. Ведь этот человек третий год живёт в виртуальной реальности, куда там ии.
TIME не включил Илона Маска в список 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ, но добавил Йоханссон
Gamandril
21:08
Ну так две видеокарты с этим справляются очевидно лучше. Так и было в 90-е когда ставили 1-2 штуки 3DFX Voodoo (2) и получали чистое ускорение 3D. Причем два ускорителя не мешали и не создавали статте...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Eppius
21:05
Мое личное мнение - этот конфликт может закончиться только переговорами. Я из многих источников слышу про осень и скорее всего этой осенью он и завершится. Хотя вроде бы предпосылок нет. Укры сдават...
Сенатор Карасин считает реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
Gamandril
21:04
Если бы так было это можно было бы понять, но вот пример Star Wars Outlaws. И там видно что упор идет очень серьезный в том числе в видеопамять. https://overclockers.ru/blog/link1pc_bl0g/show/178395/...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
REY_B_
20:57
Зато SBC в наушниках верх совершенства?
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
Бот_Пригожина_03081
20:56
Сарочка готова замуж за принца. Теперь нужно получить согласие принца.
Сенатор Карасин считает реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
Евгений Шрайнер
20:56
Готов ли идти на компромиссы автор посматри, что такое компромиссы. И как бы слово предполагает, что на них идут обе стороны
Сенатор Карасин считает реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
REY_B_
20:55
Всё проще. - Люди издавна поклонялись технологиям, которые современные гуманитарии не понимают, в силу технической деградации общества. Так египетские пирамиды построены с использованием бетона. А сов...
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
slikts
20:54
Это, согласно мнению США по всем вопросам, туалетная бумага...
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем