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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Уралвагонзавод передал ВС РФ новую партию современных танков Т-90М «Прорыв»
Процесс поставлен на поток. И это важно.

После того как стало понятно, что легко текущее противостояние с Западом не закончится, российское политическое руководство приняло решение о плановом увеличении численности вооружённых сил РФ более чем на 50 %. Через несколько лет штатная численность ВС РФ составит полтора миллиона человек, и, как вы понимаете, свежесформированные полки, бригады, дивизии и корпуса, а также воссозданные военные округа необходимо обеспечивать военной техникой.

Над реализацией этой задачи сейчас без выходных и без перерывов работают предприятия оборонно-промышленного комплекса. В частности, «Уралвагонзавод» сегодня отправил в войска очередную партию современных танков Т-90М «Прорыв».

Как отмечает предприятие, «Прорывы» постоянно модернизируются и экипируются согласно современным вызовам. Так, Т-90М с завода уходят со средствами радиоэлектронной борьбы, нейтрализующими беспилотники, а также с комплексом снижения заметности.

Необходимо понимать, что роль танков в современных боевых действиях отличается от их роли в сражениях времён Великой Отечественной. Что, в общем-то, немудрено, учитывая угрозы, создаваемые вертолётами, коих в 1940-е практически не существовало, а также беспилотниками, которых, естественно, не было и подавно.

#россия #танки #промышленность #т-90м #т-90 #т-90м «прорыв»
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