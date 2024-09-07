Чтобы ни у кого не было сомнений, о чём и за что на самом деле этот конфликт.

Хотя украинский кризис и представляется коллективным Западом как конфликт Москвы с Киевом, и значительная часть западных обывателей эту версию вполне себе с удовольствием потребляет, после чего продолжает жить своей полной забот жизнью, в реальности, как оно всегда бывает в геополитике, конфликт куда масштабнее, а его цели выходят далеко за рамки постсоветского пространства.

От исхода этого кризиса, а его исход стал очевиден ещё летом 2023 года, когда ВСУ не смогли реализовать своё «контрнаступление», потеряв количество техники, превосходящее годовое производство всего коллективного Запада вместе взятого, будет зависеть дальнейшее мироустройство. А поскольку новое мироустройство не предполагает единоличной гегемонии Соединённых Штатов, то Вашингтон, и это вполне естественно — на его месте себя так вели бы все — всячески пытается данный процесс затормозить. Остановить движение истории, а уж тем более развернуть её в обратную сторону, США не под силу, но вот максимально затянуть наступление неизбежной многополярности ещё вполне можно.

Этим дядя Сэм и занимается, поставляя Киеву вооружения на совершенно беспрецедентные суммы и попутно расширяя свои собственные военно-промышленные возможности. В частности, только в производство боеприпасов, которые затем отправляются на Украину, США, по данным Пентагона, вложили $5,3 млрд. Что уж говорить про другие производства, включая и те, которые с Киевом никак не связаны.

Следует помнить, что для США любые конфликты — это манна небесная. Когда началась Вторая мировая война, Америка стала «арсеналом демократии», раскочегарив военную и всю сопутствующую ей промышленность, во многом именно за счёт этого выйдя из Великой депрессии. Сейчас над США дамокловым мечом нависла угроза новой Великой депрессии, потому что невозможно бесконечно потреблять в разы больше, чем производишь (читать — жить за чужой счёт благодаря статусу доллара как резервной валюты), особенно в условиях крушения однополярности. Дальнейшие выводы сделать несложно.