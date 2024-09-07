Данная работа ведётся постоянно. Иначе бы всё было сильно иначе.

Уничтожение оборонного потенциала противника в том числе подразумевает и методичный, систематический «вынос» его промышленных предприятий, так или иначе работающих в интересах оборонно-промышленного комплекса. Соответствующая работа российской армией на Украине ведётся уже 2,5 года, благодаря чему ВПК Украины на данный момент представляет собой разве что разрозненную цепь подпольных сборочных площадок беспилотников, а ВСУ полностью и во всех без исключения аспектах, кроме обеспечения личным составом, зависят от помощи западных стран.

Процесс не останавливается ни на день, и вот, сегодня Минобороны России отчиталось о том, что ВС РФ нанесли удары по цехам по производству компонентов ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Гром-2». А также по цехам, в которых производились реактивные широко разрекламированные киевским политическим руководством дальнобойные беспилотники «Паляница».

Попутно с этим ВС РФ наносили удары по складам боеприпасов для реактивной артиллерии. Поразили узел спутниковой связи ВСУ и повредили инфраструктуру военного аэродрома.

Необходимо понимать, что самым действенным способом нейтрализации военно-промышленного потенциала Украины являются удары по энергосистеме страны. Без электричества не будет работать ни одно средство производства. Между тем удары по ключевым энергоузлам Украины уже очень давно не наносились.