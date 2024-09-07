Кто это делает и зачем, догадаться, между прочим, несложно.

Чем крупный сервис, созданный на конкурентной основе, отличается от того, который продвигают по умолчанию? Правильно: первый понимает, что растерять аудиторию он не имеет права, а второму примерно всё равно, потому что на него будут ссылаться в полную силу и с задействованием административного ресурса.

И вот, отечественному видеохостингу Rutube постепенно и совершенно закономерно выпадают одно испытание за другим. Сначала вызванный «замедлением» российскими властями YouTube рост аудитории, для обеспечения потребностей которой Rutube пришлось нарастить серверные мощности. Теперь массированная DDoS-атака, которая хоть и не выбила видеохостинг из работы полностью, но лишила его главной функциональности — загрузки и просмотра видео.

Как отметила администрация Rutube, сервис столкнулся с сильнейшей DDoS-атакой за последние два года. Произошло это уже больше четырёх часов назад, но последствия атаки пока не ликвидированы. Обновлено: уже ликвидированы.

Всё это в очередной раз демонстрирует, что Rutube пока не готов к серьёзным вызовам, раз крупная DDoS-атака, которая, если что, может быть гораздо сильнее, надолго выбивает его из работоспособного состояния. Остаётся рассчитывать, что сотрудники сервиса сделают выводы и внедрят механизмы защиты от распределённых хакерских атак.