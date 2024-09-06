Для обеспечения нужд индустриализации необходимо и энергетическое машиностроение в том числе.

Энергетическое машиностроение, конечно, не является основой основ машиностроения в целом — эта честь принадлежит станкостроению — но без энергетики, как вы понимаете, не будет работать ни один станок и ни один другой промышленный агрегат. Поскольку в России сейчас идёт новая индустриализация с постоянной модернизацией старых и строительства новых энергетических мощностей, то и обеспечивать постоянно растущие потребности в электротехническом оборудовании необходимо.

И вот, петербургский завод «Электроаппарат» будет расширять производственные мощности: сегодня в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» состоялась церемония закладки «капсулы времени» в фундамент будущего нового здания завода.

После введения новая производственная площадка «Электроаппарата» обеспечит около тысячи рабочих мест и будет выпускать высоковольтные трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и иное электротехническое оборудование, без которого невозможно себе представить никакие электрические сети.

На сегодняшний день «Электроаппарат» остаётся единственным в России предприятием, выпускающим оборудование для подстанций сверхвысокого напряжения 750 кВ, являющихся своего рода энергоузлами, обеспечивающими функционирование объединённой энергосистемы.