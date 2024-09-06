Правильно, конечно, называть это рестрикциями (ограничениями), но по инерции все привыкли говорить «санкции».

Чем опытный политик отличается от функционера? Правильно: политик способен и готов принимать решения в интересах представляемого им государства. Функционер же делает то, что ему скажет вышестоящее начальство, не имея никакого права ослушаться руководителя/хозяина. Коллективный Запад за исключением США субъектностью в международных отношениях, как мы прекрасно увидели по событиям после 2014, а потом в полную силу после 2022 года, не обладает. Зато ею обладает весь остальной мир в целом и Азербайджан в частности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку поддерживает международное право и сохраняет положительные отношения и с Россией, и с Украиной, уважая её территориальную целостность, но становиться частью антироссийской санкционной компании Азербайджан не намерен.

Необходимо понимать, что Россия является одним из главных торговых партнёров Азербайджана, и лишаться его ради того, чтобы порадовать коллективный Запад — это в высшей степени недальновидно. К чему приводит подобная недальновидность, мы прекрасно видим на примере Армении, а в критически запущенном варианте — на примере Украины.

Азербайджан, добавил Алиев, готов принимать посильное участие в урегулировании российско-украинского кризиса.