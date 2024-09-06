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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Алиев заявил, что Азербайджан не станет частью антироссийской санкционной кампании
Правильно, конечно, называть это рестрикциями (ограничениями), но по инерции все привыкли говорить «санкции».

Чем опытный политик отличается от функционера? Правильно: политик способен и готов принимать решения в интересах представляемого им государства. Функционер же делает то, что ему скажет вышестоящее начальство, не имея никакого права ослушаться руководителя/хозяина. Коллективный Запад за исключением США субъектностью в международных отношениях, как мы прекрасно увидели по событиям после 2014, а потом в полную силу после 2022 года, не обладает. Зато ею обладает весь остальной мир в целом и Азербайджан в частности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку поддерживает международное право и сохраняет положительные отношения и с Россией, и с Украиной, уважая её территориальную целостность, но становиться частью антироссийской санкционной компании Азербайджан не намерен.

Необходимо понимать, что Россия является одним из главных торговых партнёров Азербайджана, и лишаться его ради того, чтобы порадовать коллективный Запад — это в высшей степени недальновидно. К чему приводит подобная недальновидность, мы прекрасно видим на примере Армении, а в критически запущенном варианте — на примере Украины.

Азербайджан, добавил Алиев, готов принимать посильное участие в урегулировании российско-украинского кризиса.

#россия #украина #сша #политика #санкции #евросоюз #азербайджан
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