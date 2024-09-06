4G остаётся самым распространённым стандартом, но надо и 5G тоже развивать.

После того как коллективно-западные производители телекоммуникационного оборудования в рамках «не нацеленных против простых людей» незаконных рестрикций («санкций») лишили российских операторов связи свободного доступа к закупкам оборудования, перед отечественной промышленностью встал крайне важный вопрос, решить который нужно было ещё лет примерно 20 назад: о производстве собственных, независимых от нестабильных западных стран базовых станций.

Всерьёз думать об этом начали только, по понятным причинам, пару лет назад, и вот, уже есть первые результаты. Сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что она вместе с группой компаний «Нацпром» и компанией «Ладога Менеджмент» начала поставки отечественных базовых станций стандарта 4G (LTE).

Речь идёт о первой промышленной партии, которая не просто была отгружена операторам связи, но и которая уже установлена и обслуживает абонентов. Пока что речь идёт о небольшой партии, но совместное предприятие уже в конце текущего года рассчитывает выйти на крупносерийное производство, исчисляющееся тысячами единиц оборудования.

«Ростех» уверяет, что базовые станции полностью разработаны в России, собираются в России и применяют полностью отечественные схемотехнические решения и ПО. В детали госкорпорация, впрочем, не вдаётся, а именно в деталях, как известно, кроется дьявол. Не сообщается, насколько импортозамещённым является данное производство: откуда берутся микроэлектронные компоненты, печатные платы, антенны, электрическое оборудование и всё в этом духе. Рискнём предположить, что основа основ базовых станций всё-таки импортная — как минимум, китайская. Понятно, что это необходимо исправлять, причём чем быстрее, тем лучше, пока дорожки России с Китаем не разошлись.