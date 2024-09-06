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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский производитель промышленных 3D-принтеров в 4 раза нарастит выпуск продукции в 2025 году
Когда низкий старт, можно и не таких результатов добиваться.

Станкостроение в России, как вы прекрасно знаете, было уничтожено в период лихих 1990-х. За десятилетия сложилась крайне вредная, мы бы даже сказали вредительская мысль, что проще купить станки на Западе, чем восстанавливать собственное полностью конкурентоспособное их производство. То, насколько эта логика была опасной и вредительской, все отлично поняли в 2022 году, когда на Россию коллективным Западом был наложен беспрецедентный объём незаконных односторонних рестрикций («санкций»).

Теперь выбор, учитывая новую индустриализацию России, достаточно простой: либо ввозить западные станки окольными путями по двойной/тройной цене, либо ограничиваться станками китайского производства, либо закупать турецкие станки (и такие бывают), либо, наконец, возрождать собственную отрасль.

Пока что о возрождении говорить, конечно, сильно преждевременно, но процесс идёт. В частности, петербургская компания «Лазерные системы» заявила о том, что в 2025 году вчетверо нарастит выпуск промышленных 3D-принтеров собственного производства.

Здесь, впрочем, необходимо сразу внести ясность в эти значения. Четырёхкратный рост производства возможен только по той простой причине, что у предприятия крайне низкий старт. По итогам текущего года «Лазерные системы» выпустят всего 15 промышленных 3D-принтеров, а рост в четыре раза в 2025 году, соответственно, обеспечит производство 60 таких машин за год. Или всего 5 единиц в месяц.

Показатели, мягко говоря, скромные, учитывая масштабы проводимой в РФ индустриализации и потребности промышленности, но это лишь первый шаг. В теории, производственные площади и, как следствие, производственные мощности, можно постоянно наращивать: был бы спрос. А он будет.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение #индустриализация
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