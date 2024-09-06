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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европа стремительно теряет долю в производстве полупроводников
Всё по плану США. Деиндустриализация Европы — это индустриализация США.

В середине XX века в США в руководстве стояли грамотные люди, которые понимали, что хороший союзник — это сильный союзник. По этой причине был реализован «План Маршалла», а США делились с Западной Европой, Японией, а затем с Южной Кореей и Тайванем самыми современными технологиями.

Так продолжалось вплоть до 1991 года, когда после крушения СССР американское руководство стало проводить политику тотальной гегемонии и глобализации. В результате глобализации США по собственному недомыслию позволили подняться Китаю, который ныне является первой экономикой мира, мировой фабрикой всего, что только есть на свете, и стал одной из трёх современных глобальных сверхдержав наряду с США и РФ.

Данное развитие событий обернулось для США большими неприятностями: однополярность закончилась, а процесс вывода предприятий из Америки в Азию привёл к деиндустриализации США и утрате целого спектра технологических компетенций. В результате США критически сильно зависят от Китая в вопросе производства полупроводников.

Выхода нет: было решено принести в жертву своих европейских «союзников». В 2022 году США обязали ЕС ввести против России незаконные рестрикции («санкции»), нанесшие ущерб исключительно самому Евросоюзу и вынудившие его усиливать торговые связи с США. Лишив Евросоюз российского рынка и российских энергоресурсов, США стали принимать бегущие из ЕС энергоёмкие предприятия, в том числе полупроводниковые. И соответствующую статистику наглядно демонстрирует материал издания DigiTimes.

Из материала следует, что к началу августа 2024 года 40 % всей полупроводниковой промышленности было сосредоточено в США, 19,5 % — в Китае и ещё 16,7 % — в других регионах. Европа при этом, по статистике, потеряла 12 % доли в полупроводниковой промышленности.

Вывод из этого простой: европейская полупроводниковая промышленность перемещается в США, тем самым наглядно реализуя идею принесения Старого Света в жертву ради благополучия Нового Света. Циничная, но в целом совершенно правильная государственная политика: интересы Америки превыше всего, и если для их обеспечения нужно пожертвовать интересами вассалов, то так тому и быть. Европа свой выбор сделала, и спасти её может разве что резкий приход к власти суверенных политиков, которые и Евросоюз как наднациональное образование закроют, и самостоятельные решения начнут принимать. В первую очередь Европе необходимо всеми силами восстановить отношения с Россией, рынок которой ещё пока по инерции тяготеет к западной продукции. Но инерция, как вы понимаете, не бесконечна, и здесь важно не упустить момент.

#сша #политика #полупроводники #электроника #евросоюз #промышленность #микроэлектроника
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