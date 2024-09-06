Этого события ждали многие водители.

Симферопольское шоссе (М-2 «Крым») является одной из наиболее оживлённых транспортных артерий, поскольку связывает Москву с целой вереницей крупных и важных населённых пунктов — от Тулы до Белгорода. На въезде в Москву, когда М-2 переходит в Варшавское шоссе, трасса практически постоянно сталкивается с уплотнением трафика и, как следствие, со снижением скорости потока, поскольку транспорт начинает распределяться по другим дорогам.

Значительная часть этого транспорта, как вы понимаете, направляется отнюдь не в южные районы столицы, а в целом по всему городу. Здесь-то на помощь и приходит Московский скоростной диаметр, объединяющий в себе все имеющиеся и ещё возводимые «хорды» и «рокады», обеспечивающие скоростное движение сквозь весь город, минуя пересечения с другими дорогами на одном уровне, за счёт чего и обеспечивается высокая скорость движения.

И вот, теперь участок Симферопольского шоссе, непосредственно прилегающий к Москве, будет разгружен: состоялось открытие участка дороги, соединяющего трассу с Московским скоростным диаметром. Таким образом, автомобили теперь могут въезжать на Московский скоростной диаметр прямо с Симферопольского шоссе, минуя его переход в Варшавское шоссе, и значительно сокращая время в пути. Напомним, что Московский скоростной диаметр создавался для разгрузки Третьего транспортного кольца и МКАД, и, соответственно, всех основных столичных радиальных транспортных артерий.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, открытие соединительной ветки Симферопольского шоссе с Московским скоростным диаметром упростит для автомобилистов возможность добраться до южных районов столицы. За счёт разгрузки Варшавского шоссе и съездов с него на дублёры и второстепенные дороги.