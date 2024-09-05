У России мнение спросил сначала? Ведь в эту игру, г-н генсек, можно играть вдвоём.

Представители коллективно-западного политического класса (функционеры) продолжают по необъяснимой причине существовать в парадигме, в которой им не нужно спрашивать ничьё мнение ни по какому из вопросов, даже если эти вопросы и решения касаются непосредственно других стран, включая и те страны, которые могут без затей и по щелчку пальцев обеспечить аннигиляцию всех чувствительных объектов на территории западных стран. Будто бы этого не осознавая, политические деятели на Западе продолжают делать заявления, от которых волосы дыбом должны стоять у граждан западных стран.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который досиживает на своём посту последний месяц, прокомментировал призывы официального Киева к передаче ВСУ западных дальнобойных средств поражения с целью нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России. По мнению Столтенберга, Украина «имеет право» на самооборону, которая в том числе, видите ли, подразумевает нанесение ударов по объектам, с которых наносятся удары по самой Украине.

Иными словами, Столтенберг считает, что Украина имеет право применять оружие западного производства с целью нанесения ущерба российской военной инфраструктуре на большом удалении от линии боевого соприкосновения. К слову, тем же самым занимается Россия, обеспечивая свою собственную безопасность и нанося удары по Украине, но Россию за это почему-то принято ругать и вводить против неё незаконные рестрикции («санкции»). Впрочем, перед нами очередной пример «это другого» и двойных стандартов Запада.

Мы не будем сейчас объяснять господину Столтенбергу, насколько то, что он предлагает, опасный уровень эскалации. Как уже отмечало российское политическое руководство, если Запад пойдёт на этот шаг, то Москва оставляет за собой право на снабжение «врагов Запада» своим оружием, дабы эти акторы уже применяли российское оружие по чувствительным западным объектам. Пожалуй, нет смысла объяснять, что поведение коллективного Запада в конечном счёте опять обернётся против него самого, поскольку создаст прецедент и, тем самым, раскрутит спираль эскалации с возможным разрастанием украинского кризиса с локального на региональный уровень. Зачем это Европе, решительно непонятно.