Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО считает, что Украина имеет право использовать западное оружие для дальнобойных ударов по российским военным объектам
У России мнение спросил сначала? Ведь в эту игру, г-н генсек, можно играть вдвоём.

Представители коллективно-западного политического класса (функционеры) продолжают по необъяснимой причине существовать в парадигме, в которой им не нужно спрашивать ничьё мнение ни по какому из вопросов, даже если эти вопросы и решения касаются непосредственно других стран, включая и те страны, которые могут без затей и по щелчку пальцев обеспечить аннигиляцию всех чувствительных объектов на территории западных стран. Будто бы этого не осознавая, политические деятели на Западе продолжают делать заявления, от которых волосы дыбом должны стоять у граждан западных стран.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который досиживает на своём посту последний месяц, прокомментировал призывы официального Киева к передаче ВСУ западных дальнобойных средств поражения с целью нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России. По мнению Столтенберга, Украина «имеет право» на самооборону, которая в том числе, видите ли, подразумевает нанесение ударов по объектам, с которых наносятся удары по самой Украине.

Иными словами, Столтенберг считает, что Украина имеет право применять оружие западного производства с целью нанесения ущерба российской военной инфраструктуре на большом удалении от линии боевого соприкосновения. К слову, тем же самым занимается Россия, обеспечивая свою собственную безопасность и нанося удары по Украине, но Россию за это почему-то принято ругать и вводить против неё незаконные рестрикции («санкции»). Впрочем, перед нами очередной пример «это другого» и двойных стандартов Запада.

Мы не будем сейчас объяснять господину Столтенбергу, насколько то, что он предлагает, опасный уровень эскалации. Как уже отмечало российское политическое руководство, если Запад пойдёт на этот шаг, то Москва оставляет за собой право на снабжение «врагов Запада» своим оружием, дабы эти акторы уже применяли российское оружие по чувствительным западным объектам. Пожалуй, нет смысла объяснять, что поведение коллективного Запада в конечном счёте опять обернётся против него самого, поскольку создаст прецедент и, тем самым, раскрутит спираль эскалации с возможным разрастанием украинского кризиса с локального на региональный уровень. Зачем это Европе, решительно непонятно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский вновь заговорил о том, что Россия должна присутствовать на «саммите мира» по Украине
Российские видеохостинги стремительно «отъедают» аудиторию у YouTube
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
15
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
51
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
17
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
13
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
20
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:22
Пройдет еще немного времени и как бы местами не поменялись.
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
Петр_
22:18
веры им нет!
Зеленский вновь заговорил о том, что Россия должна присутствовать на «саммите мира» по Украине
Василий Алибабай
22:16
мы называем по русски. если ты оккупант или коллаборант - то мне понятны твои страхи)
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
beastly77
22:00
запоздалый популизм
Медведев заявил, что трудовые мигранты не должны «тащить» за собой свои семьи
Enforsen Bsv
21:54
Потому, что вся эти разговоры о 31 абрамсе и 10 чифтанах - полный бред для ушей абывателя. Одним батальоном ( всего один батальон !!)))) абромсои и одной ротой чифтенов - войны не выигрываются))) ...
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
El Grechko
21:54
Вот почему как ты хоть что-то хоть по какой теме напишешь, то обязательно чушь получается? ПК занимает примерно столько же сколько плейстейшн. Или ты думаешь Хуанг свои деньги на России заработал? Люб...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Такой то
21:44
опять недоразвитый с недокартинками
Чиновники Минпромторга переходят с Telegram на "Среду"
El Grechko
21:40
Сетевые игры тоже давно почти все бесплатны, причём на консолях и на ПК одинаково.
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
El Grechko
21:38
Никакого "будущего" тебе плойка 5 про не даст. Сони верит в поколения. А "5 про" это 5 поколение. И это вряд ли изменится, потому что это не блажь какая, это важно для бизнеса. Производителю консоли н...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
beltar
21:27
Потому что сосноли давно уже ни в чем не выгоднее ПК.
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем