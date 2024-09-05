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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские видеохостинги стремительно «отъедают» аудиторию у YouTube
Здесь, конечно, в первую очередь виновато «замедление» YouTube. Остальное — лишь следствие.

Когда в России началось «воспитательное» замедление YouTube, на что американский видеохостинг, в общем-то, ожидаемо никак не отреагировал, потому что российский рынок для него уже 2,5 года не приносит никакого дохода вследствие незаконных американских рестрикций против РФ, а несёт только одни сплошные убытки, многие пользователи позволяли себе бравады в духе «Все будут обходить замедление и продолжат смотреть YouTube».

Как вы понимаете, продвинутых пользователей, которые готовы не то что разбираться в том, как обойти «замедление» и блокировки, но даже просто озадачиваться этим вопросом, в реальности не так много, как пытаются изобразить подобного рода деятели. И хотя лично мы согласны с тем, что «замедление» YouTube — это вредительство и в целом негативное для России и россиян явление, но давайте смотреть правде в глаза: мало кто готов заморачиваться с техническими средствами обхода ограничений, бесплатный VPN не поможет — слишком большой трафик, а приобретать платный VPN станут только те, кому на YouTube критически важен в том числе и иностранный контент.

Проще говоря, меньшинство. Не забываем также о том, что в сетях мобильных операторов YouTube пока работает без нареканий, и тенденция получается вполне показательная. Ею сегодня поделилась организация Mediascope Cross Web, отметившая, что в августе российская аудитория YouTube обвалилась практически вдвое: с без малого 100 млн пользователей в месяц до 52 млн пользователей в месяц. Нишу «замедленного» YouTube быстро заняли отечественные сервисы «VK Видео» с 36,8 млн пользователей, Rutube с 5,5 млн пользователей и «Кинопоиск» с 4,1 млн пользователей.

Иными словами, только за месяц, и это с учётом отсутствия проблем в сетях мобильных операторов, российская аудитория YouTube уже сократилась вдвое. Не забываем также и агрессивную повсеместную рекламу российских видеохостингов вкупе с неизбежным «замедлением» YouTube ещё и на мобильных устройствах, и получим ситуацию, при которой видеохостингу от Google придётся либо идти на контакт с российской властью, либо делать вид, будто российский рынок для него безразличен. Что-то нам подсказывает, что будет выбран второй вариант.

#россия #политика #youtube #интернет #видео #rutube #vk видео #видеохостинги
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