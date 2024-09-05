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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский вновь заговорил о том, что Россия должна присутствовать на «саммите мира» по Украине
Условия, выставленные Москвой, Киеву известны. И для их выполнения никакие саммиты не нужны.

Украинское политическое руководство настолько пропало в вымышленной реальности, что об этом уже и говорить как-то неловко. Казалось бы, Россия в лице её высшего политического руководства уже озвучила требования, которые должна исполнить Украина, чтобы текущий вооружённый кризис завершился. Сделать нужно совсем немного: принять их все без исключения и без оговорок, тем более что эти условия пока ещё в значительной степени выгодны для Киева.

Но нет: вместо принятия единственно верного решения официальный Киев продолжает следовать методичке и повестке, пытаясь как-то реализовать для Украины более выгодные переговорные условия. Всякий раз эти попытки оборачиваются для Киева фиаско и полностью обратными последствиями в виде ослабления переговорных позиций. Взять ту же Курскую авантюру, потери ВСУ в которой сопоставимы с потерями в рамках прошлогоднего летнего «контрнаступления», и это при учёте, что «контрнаступление» велось на нескольких участках, а Курская авантюра — на крошечном клочке территории.

Не берёмся судить, стала ли реальность добивать до киевского руководства, но сегодня Владимир Зеленский, который более не признаётся российской стороной как легитимный глава государства, в интервью каналу NBC заявил, что Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине.

Как отметил Зеленский, этого от Украины хотят все её «партнёры» и другие страны. Без России, добавил Зеленский, дипломатическое разрешение конфликта будет «очень сложным». Мы от себя позволим добавить, что без России оно просто невозможно. А что Украине надо сделать для дипломатического урегулирования текущего кризиса, уже много раз повторялось: признать территориальные реалии, провести тотальную демилитаризацию, запретить любую идеологию супрематизма (провести денацификацию), объявить неотчуждаемый нейтралитет и внеблоковый статус. Проще говоря, перестать быть для России угрозой, неблагодарным соседом и бесконечной головной болью.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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