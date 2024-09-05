Всё нужно. Причём не сегодня и даже не вчера, а ещё позавчера

Как отмечалось неоднократно, Россия сейчас переживает новую индустриализацию. Понятно, что этот шаг вынужденный, но государство не может считаться развитым, если в нём отсутствует промышленность и, в особенности, все её стратегически важные отрасли: авиастроение, судостроение, станкостроение, тяжёлое машиностроение, приборостроение и прочее. Принимая во внимание свою ресурсную и научную базу, Россия находится в уникальном положении, когда может производить абсолютно всё на свете (за исключением разве что добычи лития для производства аккумуляторов, потому что с запасами лития РФ как раз-таки не повезло), не завися при этом ни от кого вокруг.

Поскольку отрасли промышленности неизбежно тянут за собой смежные отрасли производства, то не приходится удивляться тому, что они тоже расширяют производство, открывают новые производственные линии и площадки, а также нанимают персонал. Так, сегодня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко побывал на Пензенском заводе силового оборудования (ПЗСО), где принял участие в церемонии запуска его новой площадки.

Как отметил представитель предприятия, на заводе было проведено техническое перевооружение, а затем введены в эксплуатацию дополнительные производственные площади. В общей сложности предприятие расширилось на 12,5 тысяч квадратных метров, закупилось оборудованием, причём в немалой степени производства местного пензенского «СтанкоМашСтроя» и приступило к работе.

ПЗСО производит силовое электрическое оборудование для подвижного состава и электрического городского транспорта. В условиях, когда города в России стремительно замещают маршрутные транспортные средства теми, что оснащены электрическими двигателями, продукция пензенского завода крайне востребована.