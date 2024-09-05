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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
Печатные платы сейчас везде.

Уничтоженные в своё время «эффективными менеджерами» в угоду коллективному Западу российское/советское приборостроение и электроника поставили государство в крайне тяжёлое и зависимое положение. Сейчас глобализации был положен полный и безоговорочный конец, причём сделали это своими недальновидными решениями сами глобализаторы, и России, которая обложена беспрецедентным количеством незаконных рестрикций («санкций»), сейчас остаётся уповать только на свои собственные силы или же, пока геополитические дорожки идут параллельно, на поддержку Китая.

По большей части пока реализуется второй вариант, но поскольку он для России крайне невыгоден в плане обеспечения своего технологического и, как следствие, любого другого суверенитета, то госкорпорация «Ростех», Фонд развития промышленности и различные национальные программы делают всё возможное, чтобы не только провести в России индустриализацию, какой со сталинских времён не проводилось, но и возродить уничтоженные в угоду тогдашним «партнёрам» отрасли.

Так, сегодня стало известно о том, что Раменский приборостроительный завод, входящий в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех», запустил новую производственную линию по выпуску печатных плат. Как отмечается, если ранее на предприятии активно применялся ручной труд, то новая производственная линия не только увеличила мощность предприятия, но и серьёзно автоматизировала процесс. А автоматизация и связанная с ней точность в электронике — это, как вы знаете, основа основ.

Следует понимать, что электронные компоненты ныне используются повсеместно, а учитывая бум машиностроения разных типов в России, смежные отрасли (а электроника и приборостроение — это смежные отрасли) должны развиваться параллельно, дабы впоследствии полностью обеспечивать потребности уже сборочных производств.

#россия #электроника #промышленность #импортозамещение
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