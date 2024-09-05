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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев заявил, что трудовые мигранты не должны «тащить» за собой свои семьи
А уж коли приволокли — обязать изучать русский язык и максимально ассимилироваться.

Сформировавшимся представителям разных культур очень трудно уживаться вместе. Это объективный, доказанный веками истории факт, и не просто так государства максимально старались либо разобщить представителей разных культур, особенно когда речь заходит о культурах, находящихся на совершенно разных стадиях социального развития, либо заставлять «пришлых» ассимилироваться.

В Российской Империи и в СССР преимущественно проходила ассимиляция: малые народы вбирали в себя культуру государствообразующего народа — русского — и за счёт этого могли существовать с ним в одном обществе. После распада СССР, когда Россия находилась в тяжелейшем положении и ей было не до высоких материй, в её бывших осколках стал формироваться национализм, нередко падающий до уровня пещерного. А поскольку уровень жизни в этих осколках, особенно, что касается стран Средней Азии, разительно отличается от российского, и, как вы понимаете, не в лучшую сторону, то возникла классическая трудовая миграция.

Но любая миграция должна быть под контролем, а в России решили всё поставить на самотёк, в результате чего всё произошло ровно так, как и должно было произойти: трудовые мигранты пользуются внесистемными, внеэкономическими способами продления своего присутствия в России, не торопятся изучать русский язык, формируют свои диаспоры (вспоминаем про разный культурный уровень и понимаем, насколько это опасно), а также тащат в Россию свои семьи, параллельно с этим каким-то чудесным образом получая российское гражданство.

Как это получается, почему, на каком основании, кто этому потворствует, почему не применяются жёсткие меры противодействия — всё это вопросы, которым сегодня крайне обеспокоено российское общество, которое понимает, к чему приводит неконтролируемая миграция из локаций с совершенно иным уровнем культурного развития. За примерами далеко ходить не надо: Европа и США. Последнее время, особенно после теракта в «Крокус сити холле», российская власть стала усердствовать в вопросе миграции, и вот, сегодня зампред Совбвеза России Дмитрий Медведев сделал пару важных заявлений.

Во-первых, по словам Медведева, трудовые мигранты, приезжающие в Россию, не должны тащить за собой свои семьи. Во-вторых, дети мигрантов должны быть обязаны изучать русский язык. Как справедливо отметил Медведев, иногда встречаются ситуации, когда три четверти первоклассников в школах — как раз дети мигрантов, не желавших ассимилироваться в российской культуре.

Этому беспределу должен быть положен конец: если не хочешь ассимилироваться — приезжай на сезонные заработки и возвращайся обратно. Если хочешь связать свою жизнь с РФ — будь добр (обязан) ассимилироваться. По-другому быть не должно и, хотелось бы верить, не будет.

#россия #политика #миграция
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