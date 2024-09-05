В любом случае, у Украины дипломатии нет как явления. Это нужно понимать и это необходимо учитывать.

Если давать беспристрастную характеристику украинской дипломатии, то она будет простой: дипломатии на Украине нет. Бесконечное выпрашивание денег от своих спонсоров, которые в любом случае по умолчанию выступают на стороне Украины — это не дипломатия, это полностью подчинённое положение. А вот работа украинских дипломатов, ведущих себя как избалованные дети, отлично видна даже по полностью испортившимся отношениям Киева со всеми своими соседями.

Не нужно далеко ходить: именно украинская «дипломатия» доигралась до вооружённого конфликта с военной и ядерной сверхдержавой, именно украинская «дипломатия» настроила против себя Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и весь Глобальный Юг, и именно украинская «дипломатия» лишила страну шанса на хотя бы минимально приемлемое для неё завершение текущего кризиса.

Безусловно, отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со всем вышесказанным не связана, иначе бы его отстранили от должности гораздо раньше. Просто Киев своей перестановкой министров в министерствах реализовал своеобразный аварийный клапан сброса давления, которое накопилось в котелке украинского общества.

На замену Кулебе пришёл Андрей Сибига, получивший печальную известность тем, что призывал вытаскивать украинских мужчин из-за рубежа. С понятными, естественно, целями. В целом от перестановки мест слагаемых сумма не меняется: Украина остаётся несуверенным государством, которое в принципе не может принимать никаких самостоятельных решений, а в её главе находится утративший ещё в мае этого года легитимность президент. Соответственно, все принимаемые им «решения» тоже нелегитимны и не должны иметь никакой юридической силы. Но поскольку украинская реальность сегодня трагична, то и последствия соответствующие.