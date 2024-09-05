Так должен заканчиваться путь всего переданного Киеву западного оружия.

Последнее время расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» всё чаще фигурируют не просто в сводках Минобороны, но и в сопровождающих их видеороликах. Практически каждый день МО РФ публикует кадры поражения этими баллистическими ракетами тех или иных чувствительных для ВСУ объектов, и сегодня не исключение.

Как сообщило российское оборонное ведомство, средствами объективного контроля в районе населённого пункта Рудневка в Сумской области была обнаружена реактивная система залпового огня (РСЗО) M270 MLRS американского производства. «Реактивка» явно готовилась к обстрелу позиций ВС РФ в Курской области, но разведчики быстро передали координаты установки расчёту ОТРК «Искандер-М», после чего был произведён выстрел.

Ракета попала точно в M270 MLRS, приведя к множественной повторной детонации, что свидетельствует о том, что установку удалось подбить до того, как она произвела обстрел российской территории. Проще говоря, разведчики и ракетчики не только уничтожили технику противника, но и предотвратили серьёзный ущерб, который она могла бы нанести.

Напомним, что производство ракет «Искандер-М» в России многократно увеличилось, что позволяет ракетным войскам расходовать их не только на удары по скоплениям техники и прочим «жирным» целям, но и по одиночным РСЗО. Кроме того, нельзя не отметить на несколько порядков сократившийся «лаг» между получением информации и отдачей приказа на уничтожение обнаруженной цели. В начале специальной военной операции, как вы помните, этот процесс мог занимать до нескольких часов. Сейчас сократился до считанных минут. Оно и понятно: в конфликт российская армия вступала в ржавом, несмазанном состоянии, а дальше, как и положено сложному механизму, раскочегарилась и вышла на рабочий режим.