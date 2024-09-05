Оно, конечно, не самоцель, но приятный бонус.

Киев вовсю пользуется гуманностью российского политического руководства, которое с колоссальной неохотой соглашается на предложения Генштаба ВС РФ о нанесении массированных и групповых ракетных ударов по энергосистеме Украины. В частности, на Украине из-за сохранения энергосистемы пусть и в сильно потрёпанном, но всё же в частично рабочем состоянии, вовсю функционируют предприятия по производству беспилотников, размещающиеся в подвалах больниц, школ и даже в технических помещениях жилых домов.

Кроме того, на Украине сформирована целая сеть колл-центров, которые через «прокладку» в лице расположенных на территории России и находящихся «в доле» узлов связи обзванивают россиян и занимаются прямым и неприкрытым мошенничеством, притворяясь либо службами безопасности банков, либо сотрудниками операторов связи, которым зачем-то понадобились ваши CVV/CVC-коды банковских карт или пароли от «Госуслуг». Активность мошенников была запредельной, однако удары по энергосистеме Украины её закономерно снижают.

В частности, как сообщил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов, в последние две недели количество звонков мошенников сократилось втрое: примерно с 20 миллионов в сутки до 6—7 миллионов в сутки. Кузнецов, конечно, отметил, что в немалой степени этому поспособствовала работа специальных служб, накрывающих расположенные в России узлы связи, но основная причина снижения мошеннических обзвонов всё-таки связана именно с «выносом» энергосистемы Украины.

Как нетрудно понять, перед ВС РФ ещё стоит огромная работа по обесточиванию Украины. Как уже справедливо отмечали многочисленные эксперты, обесточенное государство не может оказывать ни вооружённое, ни какое бы то ни было иное сопротивление. Что до моральной стороны вопроса, то РФ винить себя не в чем: Кремль до последнего пытался избежать необходимости нанесения ударов по энергосистеме Украины, дабы не подвергать мирное население страны большим и очень тяжёлым испытаниям, но вся гуманность Киевом воспринималась исключительно как слабость. А дальше в дело вступает императив победы в вооружённом конфликте, и если для достижения этой цели необходимо на долгие годы отправить противника в XIX век, то это его добровольный выбор. Напоминаем, что Москва неоднократно предлагала Киеву и спонсирующему его Западу политико-дипломатическое решение всех проблемных вопросов. Не захотели. А по-плохому эти вопросы Россия, как вы понимаете, всегда может решить; что сейчас и происходит.