Оказывается, эти прописные истины ещё и озвучивать надо. Инфантилизм на Западе — уровень «Мрак».

На протяжении практически всей специальной военной операции официальный Киев то и дело позволяет себе требовать от своих спонсоров всё большего и большего вовлечения в текущий кризис. Понятное дело, украинским спонсорам и кураторам прямой конфликт с Россией не нужен — они прекрасно видят, что ВС РФ сделали с самой подготовленной и «нашпигованной» оружием прокси-структурой в лице Украины в целом и ВСУ в отдельности, и соотносят это со своими крайне скудными (в отрыве от США, понятное дело) военными возможностями, делая соответствующие выводы. Украине, впрочем, всё мало, и она устами своего политического руководства продолжает попытки втянуть другие государства в этот конфликт уже напрямую.

В частности, Киев постоянно пытается привить Польше чувство вины за то, что та, видите ли, не перехватывает российские ракеты над территорией Украины. Объяснить, что такое действие будет стоить Польше её государственности, и что Россия не станет обращать внимание на её членство в НАТО, а просто нанесёт удары возмездия по польским военным аэродромам, руководство Польши не стало, потому что это плохо соответствует нафантазированному Варшавой образу «силача» (которому, правда, зачем-то понадобилось прикрываться спиной США через членство в НАТО).

Вместо этого премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не находится в состоянии войны с Москвой, поэтому с точки зрения международного права не может перехватывать российские ракеты над территорией третьего государства.

На самом же деле, как мы понимаем, причина не в юридической стороне вопроса — её коллективный Запад давно уже игнорирует — а в возможности РФ нанести ответный удар по Польше. Собственно, по той же самой причине все страны Запада в этом конфликте напрямую не участвуют, а используют в качестве антироссийского стенобитного тарана именно Украину: её им не жалко, ведь для того её все последние 10 (а, по-хорошему, все 20, а то и все 33) лет и готовили. Если бы не боялись последствий, то, можно не сомневаться, и ракеты бы над Украиной сбивали, и в конфликт напрямую бы вступили. В частности, Запад не боится Ирана (он далеко, и его оружие до Запада не добивает), поэтому и позволяет себе в составе целой коалиции перехватывать иранские дроны, летящие в сторону Израиля.