Есть хорошее выражение: никогда не говори «никогда». Вся ситуация по-разному может повернуться.

Сербия сегодня находится в крайне непростом положении. Со всех сторон окружена «партнёрами», молодое население стремится в Евросоюз, а те, кто ещё помнят историю, и таких в Сербии много, дорожат тёплыми отношениями с Россией. Вот и получается, что Сербия является одной из крайне немногих европейских стран, которые не поддались на истерику после начала Россией её специальной военной операции на Украине, не стали влезать не в своё дело и сохранили экономические и дипломатические отношения с РФ. За эту прагматичную политику Сербия довольствуется поставками российских энергоресурсов и служит в качестве транспортного хаба для россиян, которые желают продолжать туристические поездки на Запад.

Понятно, что терять эти преференции Белград не желает, поэтому сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума вице-премьер Сербии Александр Вулин (не путать с президентом Сербии Александром Вучичем) зявил, что Сербия «никогда» не вступит в НАТО и не введёт санкции против России. Также, добавил Вулин, Сербия не позволит, чтобы с её территории осуществлялись антироссийские действия.

Вулин также отметил, что Сербия уважает и ценит Россию и не станет частью «антироссийской истерики».

Хотя Белград трезво смотрит на происходящее и прекрасно понимает, кто выйдет победителем из текущего геополитического противостояния, которое закончится полной реконфигурацией европейской (и мировой вообще) архитектуры безопасности, но следует понимать, что коллективный Запад ещё является центром силы, который, если захочет, может надавить на Сербию ещё сильнее. В конце 2022 года президент Сербии Александр Вучич допускал, что если давление Запада на страну по поводу России превысит возможности Сербии по сопротивлению оному, то ради обеспечения национальных интересов Белград может присоединиться к антироссийским санкциям. Впрочем, с тех пор много воды утекло, и на сегодняшний день исход текущего противостояния понятен уже всем, кто сняли с себя розовые очки.