Пока что стороны подписали соглашение о намерениях. Контракт впоследствии будет выполняться до 2032 года включительно.

Поскольку пассажирские лайнеры — это крайне дорогое удовольствие, и лишь самые крупные и богатые авиалинии могут себе позволить их приобретение, то преимущественно самолёты находятся в лизинге. То есть, их стоимость постепенно выплачивается в процессе их эксплуатации. В России эта задача возложена на АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), и вот, сегодня ГТЛК заключила с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) соглашение об условиях поставки 238 пассажирских самолётов отечественного производства.

Речь идёт о 132 импортозамещённых версиях лайнеров SJ-100, 65 лайнерах Ил-114-300 и о 41 лайнерах Ту-214. Как вы заметили, МС-21 в договоре о намерениях нет. Связано это с тем, что этим главным надеждам российской гражданской авиации ещё предстоит пройти огромное количество испытаний.

Соглашение между ГТЛК и ОАК определяет условия поставки самолётов в период с 2027 по 2032 годы включительно. Как отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, подключение государственной лизинговой компании позволит быстрее добиться так сейчас необходимого России импортозамещения в сфере гражданских авиаперевозок.

В перспективе количество самолётов, поставляемых через лизинговую программу национального проекта «Промышленность», может быть изменено по мере дальнейшего развития авиационной отрасли РФ.