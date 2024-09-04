Проект будет реализовывать «Росатом».

Так называемая зелёная энергетика в России, по большей части, экономически нецелесообразна. Если говорить о солнечных панелях, то в абсолютном большинстве регионов солнечных дней в году мало, световой день большую часть года слишком короткий. Что до ветроэлектростанций, то регионов со стабильными интенсивными потоками воздуха (ветром) тоже не так много, как хотелось бы.

Одним из немногих исключений является Дагестан, и вот, сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что её ветроэнергетический дивизион получил от Министерства строительства Республики Дагестан разрешение на строительство Новолакской ВЭС суммарной мощностью в 300 МВт. Таким образом, данная станция станет самой мощной станцией такого типа в России.

Перед «Росатомом» стоит задача поистине циклопических масштабов: изготовить, доставить и установить 120 «ветряков», каждый из которых обладает мощностью в 2,5 МВт.

Сколько времени займёт строительство Новолакской ВЭС, госкорпорация не уточнила. Рискнём предположить, что речь идёт как минимум о нескольких годах.