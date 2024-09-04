Всё будет зависеть от военной необходимости.

Несмотря на то, что специальная военная операция обнажила целый ворох фундаментальных проблем с Украиной и поведением её политического «руководства», включая его методы ведения боевых действий, зачастую являющиеся хрестоматийными нарушениями международного гуманитарного права, не говоря уже про запредельный уровень вовлечённости коллективного Запада в этот кризис, российская сторона до сих пор продолжает вести этот конфликт одной рукой, пусть и наконец-то со снятой перчаткой. Удары по энергосистеме Украины редки, одномоментного заметного на поле боя эффекта они, по большому счёту, не оказывают, и очевидно, что эти удары, если Россия хочет завершения текущего кризиса, необходимо не просто продолжать, но и значительно усиливать, поскольку только 0 вольт в розетке могут лишить Киев возможности оказывать сопротивление и производить беспилотники.

Весной этого года ВС РФ возобновили нанесение массированных и групповых ударов по энергосистеме Украины, вернув в страну веерные отключения электричества. Тогда российское политическое руководство объяснило свои действия гуманитарными соображениями: удары наносились весной, а не зимой, дабы не заморозить мирное население Украины. Понятно, что зима имеет свойство возвращаться, и тогда эта логика теряет всяческий смысл. И вот, по всей видимости, это поняли и в Кремле.

Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударах по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период заявил, что соответствующее решение будет принимать военное руководство страны в зависимости от военных потребностей. Проще говоря, Песков не исключил, что этой зимой удары по энергосистеме Украины будут проводиться, как они проводились в период осени—зимы 2022—2023 года. Затем Киеву зачем-то дали передышку в целый год, и вот, методичные удары по энергетике ведутся с переменной интенсивностью с конца марта текущего года и по сегодняшний день.

Как справедливо добавил Песков, энергосистема имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу государства, поэтому ВС РФ будут делать всё необходимое, чтобы продолжить достижение целей специальной военной операции. Напоминаем, что ключевая поставленная перед СВО задача — полная демилитаризация Украины, то есть, лишение её всего военного потенциала. И если для этого нужно будет обесточить страну, то таков выбор киевского политического руководства: ему несколько раз предлагали политико-дипломатическое разрешение кризиса, но приняты эти предложения не были. Трагедия для Украины в том, что по-плохому этот конфликт всегда успеет решиться, а вот проявить политическую волю для минимизации дальнейшего ущерба — с этим государству с данной администрацией не повезло.