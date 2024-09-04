«Искандер» зовусь недаром: 'дцать целей одним ударом.

Несмотря на то, что усилия ВСУ в рамках вооружённой агрессии в Курской области уже совершенно тщетны, а исход этой авантюры давно предрешён, киевское политическое руководство продолжает оставаться в одной из множества созданных для себя иллюзий. В частности, очередная иллюзия официального Киева гласит, что надо любыми силами удерживать кусочек общепризнанной территории России, поскольку это якобы поможет склонить Москву к переговорам.

Приводит это, естественно, к диаметрально противоположному результату: Россия заморозила любые мирные инициативы как минимум до тех пор, пока украинские войска не выбиты из Курской области, а если по-хорошему, то до полной военной капитуляции Киева с полным выполнением всех российских требований. Но иллюзия в случае с киевским политическим руководством — это слишком сильная вещь, поскольку в сказке существовать не в пример приятнее, чем в страшной объективной реальности, поэтому отказываться от фантазий официальный Киев всё также не намерен.

Данное поведение, в свою очередь, приводит к постоянным попыткам укрепить позиции ВСУ в Курской области, снабжение и усиление которых ведётся через Сумскую область. Получается на «троечку», поскольку все скопления личного состава и техники, направляющиеся в сторону Курской области, фиксируются дронами-разведчиками в режиме реального времени, после чего координаты передаются на расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Не стал исключением и сегодняшний ночной удар, осуществлённый в районе населённого пункта Новые Басы к юго-востоку от города Сумы.

Согласно официальной информации от МО РФ, в результате удара одной ракетой уничтожены 7 грузовиков, 4 бронемашины и 9 автомобилей повышенной проходимости. Потери в личном составе — до 80 военнослужащих ВСУ. Здесь необходимо учитывать предлог «до»: МО РФ указывает потери в максимальном значении, то есть, в случае, если вся военная техника была загружена личным составом под завязку. Что, конечно, маловероятно.