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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ отчиталось о вчерашнем нашумевшем ударе по военному объекту в Полтаве
Прилетело туда, куда и намеревались ударить. Что, собственно, очевидно.

Вчера днём украинские средства массовой информации разразились многочисленными публикациями про «военные преступления» России. Толчком к этим публикациям стал нанесённый ВС РФ сосредоточенный ракетный удар по военно-учебному центру в Полтаве, в котором обучались специалисты в области военной связи и радиоэлектронной борьбы. В украинских и в повторяющих за ними западных (как говорится, это не Украина стала Европой, а Европа — Украиной) средствах массовой «информации» этот удар очень быстро превратился в удар по «учебному заведению» и, внимание по «больнице».

И если «учебное заведение» к этому событию притянуть действительно можно — всё-таки речь идёт о военно-учебном центре — то вот каким боком здесь нарисовалась «больница», решительно непонятно. Зато теперь понятна официальная цель, которую преследовали российские ракетные войска. Из официальной сводки Минобороны России о вчерашнем ударе следует, что он был нанесён по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Центр функционировал под руководством иностранных инструкторов и занимался подготовкой связистов, специалистов по радиоэлектронной борьбе, а также операторов беспилотников, в том числе осуществляющих террористические удары по гражданским объектам на территории России.

Ракетный удар МО РФ сочло успешным, тем самым цель этого удара была достигнута. То, что удар был крайне результативным — возможно, даже самой тяжёлой единовременной потерей для ВСУ за всё время специальной военной операции — подтвердили ещё вчера украинские политические «деятели».

Как уже отмечалось неоднократно, главная цель российской специальной военной операции — это тотальная демилитаризация Украины, дабы она больше никогда не имела возможности нести угрозу России. Описанный хладнокровный и выверенный удар полностью ложится в логику этих действий.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Минобороны показало кадры результативного ракетного удара по сосредоточению техники ВСУ в Сумской области
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