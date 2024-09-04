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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ утром нанесли групповой удар крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины во Львове
Методичная работа, требующая постоянного продолжения.

С точки зрения военного дела и военной науки наличие на территории Украины предприятий военно-промышленного комплекса спустя более чем 2,5 года боевых действий, в которых участвует военная сверхдержава, вызывает очень много вопросов в духе «Почему предприятия ВПК на Украине вообще существуют?» или хотя бы «Почему они питаются электроэнергией, а не полностью обесточены?». Вопросы очень тяжёлые, и то, что ни военной промышленности, ни питающей её энергетики на Украине быть не должно ровно до тех пор, пока киевское политическое руководство не будет приведено в меридиан (что вряд ли; там полное отслоение от реальности), по всей видимости, наконец-то начали осознавать в российском военно-политическом руководстве.

Ракетные удары по чувствительным целям на Украине участились, что, безусловно, стало одним из множества уже совершённых и ещё грядущих актов возмездия за вооружённую агрессию ВСУ в Курской области, приведшую к тотальному и, по всей видимости, безвозвратному срыву мирных инициатив. И вот, сегодня утром был нанесён очередной такой удар, отличительной особенностью которого стало применение по меньшей мере двух гиперзвуковых аэробаллистических комплексов «Кинжал».

Как сообщило Минобороны России, удар носил статус группового, а его целью было поражение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в городе Львов. Согласно официальной информации МО РФ, на поражённых предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения. В результате удара все назначенные объекты были поражены, тем самым его (удара) цель была достигнута.

Согласно информации украинских источников, Минобороны России лишь частично затронуло масштаб сегодняшнего удара. Помимо предприятий ВПК Украины также были выведены из строя несколько объектов энергетики во Львовской области, тем самым продолжая вызывать накопительный эффект от предыдущих ударов в условиях, когда восстановить энергосистему, тем более в сжатые сроки, Украина не в состоянии ни технически, ни физически, ни как бы то ни было ещё.

#россия #украина #политика #боевые действия
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