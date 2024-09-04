Запредельная коррупция в высших эшелонах — там, где обыватель её не замечает, потому что в оные эшелоны попросту не допущен.

Илон Маск уже продемонстрировал, что если разогнать большую часть сотрудников Twitter (ныне X), не говоря уже про целые отделы, состоявшие из сотрудников специальных служб, то на работоспособности соцсети это не то что никак не скажется, даже наоборот: повлияет максимально позитивно. Проще говоря, приобретя социальную сеть, Маск попутно провёл аудит и вышвырнул на улицу бесполезных получателей зарплат — всё по законам бизнеса и капитализма.

Можно ли этот опыт адаптировать в государственном управлении, сказать сложно, но попытаться можно. И о том, что он с удовольствием бы поработал в качестве аудитора госпрограмм в администрации Дональда Трампа, Илон Маск заявил на своей странице в X.

По мнению миллиардера, в американском правительстве огромное количество бессмысленных трат бюджетных средств и лишних механизмов регулирования. Всё это, убеждён Маск, должно кануть в лету.

Следует отметить, что официально Трамп не предлагал Маску должность в своей администрации. Глава Tesla и SpaceX, по сути, лишь прокомментировал статью в издании The Washington Post. А вот откуда оно взяло соответствующие сведения, большой вопрос.