Сербии неплохо живётся в качестве перевалочного пункта для Россиян. Зачем этот статус уничтожать?

За 2,5 года мы так привыкли к бесконечным «вбросам» от украинских и поддакивающих им западных средств массовой «информации», что невольно возникает мысль о том, что со своей работой империя лжи справляться перестаёт. Сами посудите: теперь начинают педалировать идею того, что даже Сербия готовится выступить против России посредством передачи своих закупленных ею в своё время у РФ истребителей МиГ-29 в пользу Украины, а взамен получит 12 истребителей Rafale.

Понятно, что ситуация с авиацией у Украины аховая, и это мы ещё максимально «мягчим». Собственно, именно поэтому и понадобилось вывозить из Восточной Европы всё советское аваиационное наследие и перенаправлять его Киеву, а затем и вовсе опускаться до передачи F-16. Тем не менее, приплетать в эту историю Сербию, учитывая её нейтральные, ближе к дружественным отношения с Россией, по меньшей мере, странно.

Вот и пришлось Минобороны Сербии выступить с официальным опровержением данной информации. Согласно комментарию главы ведомства Братислава Гашича, распространяемая в прессе «информация» о сербских МиГах — это «вопиющая ложь». Как отметил Гашич, эти самолёты являются сербскими, и Белград их никому отдавать не собирается.

При всей решительности сербского политического руководства следует, всё-таки, отдавать себе отчёт в том, что Сербия находится в окружении, как бы это помягче выразиться, недоброжелателей, а молодое население страны по причине слабого образования и понимания реальности и вовсе желает её вступления в Евросоюз. Совокупность всех факторов, включая и колоссальное оказываемое на Сербию коллективным Западом давление, в своё время вынудила президента Александра Вучича сделать комментарий о том, что Сербия будет сохранять независимую позицию по вопросу отношений с Россией ровно до тех пор, пока это не будет вредить государственным интересам Сербии. Проще говоря, до тех пор, пока коллективный Запад не надавит ещё сильнее. К этому нужно быть морально готовыми и относиться к этому с пониманием. В своё время — в 1990-х и в начеле-середине «нулевых» — даже Россия была вынуждена присоединяться к незаконным рестрикциям в отношении некоторых государств, о чём теперь сильно жалеет и чего теперь совершенно справедливо стыдится. Что уж говорить про такого откровенно слабенького субъекта международных отношений, как Сербию.