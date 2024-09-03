Технология импортозамещена на 100 %, материалы — на 70 %.

Ситуации, при которых людям может потребоваться эндопротезирование, многочисленны: от травм, повлекших разрушение естественных суставов, до банального износа органики вследствие возрастных изменений. Потребность в эндопротезировании в России с каждым годом, учитывая общее старение населения, увеличивается, а вследствие наложения на РФ незаконных односторонних рестрикций коллективным Западом рассчитывать на этом поприще опять-таки можно только на собственные силы.

И эти силы появляются. Так, сегодня компания «Эндоарт» из Санкт-Петербурга сообщила о запуске импортозамещающего производства эндопротезов. По словам руководителя Компании Юлии Гуккиной, началось производство на первой производственной линии, проектная мощность которой составляет 35 тысяч эндопротезов.

Уровень импортозамещения — того, ради чего, собственно, всё и делалось — высокий, но не абсолютный. Технология производства эндопротеза освоена на 100 %, а вот потребность в материалах российскими поставщиками покрывается пока на 70 %.

По замыслу, предприятие уже на данном этапе на треть покроет потребность России в эндопротезах.