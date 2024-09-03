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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что ВСУ будут «бессрочно удерживать» российские территории
Ты Россию сначала спросил?

Поведение утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского ещё будут пристально изучать психологи (а, может, и психиатры), потому что его комментарии и действия уже совершенно не укладываются ни в какую логику или парадигму. Украинское политическое руководство живёт в своей приятной для него реальности, в которой всё хорошо, ВСУ побеждают на поле боя, Россию можно не учитывать как переменную, а весь мир вертится вокруг Украины.

Такой несложный вывод создаётся, если ознакомиться с очередным максимально оторванным от объективной действительности заявлением Зеленского, произнесённым им в рамках очередного интервью западной прессе — на этот раз NBC News. Мы не знаем, зачем западная пресса продолжает окончательно уничтожать свою репутацию с такими интервью, но имеем, что имеем. В рамках этой беседы Зеленский заявил, что ВСУ будут «бессрочно удерживать занятую российскую территорию».

В представлении Зеленского, это является «частью победного плана» и якобы позволит принудить Россию к мирным переговорам. Имеется в виду, очевидно, к переговорам на выгодных для Украины условиях. В детали того, почему этот чудо-план без учёта реалий и мнения российского руководства должен сбыться, Зеленский вдаваться не стал. По совершенно понятным причинам.

Следует отметить, что российское политическое руководство по поводу вооружённой агрессии ВСУ в Курской области уже сказало всё, что должны были услышать киевские функционеры. Никаких переговоров, продолжение нанесения ударов возмездия, достижение всех целей специальной военной операции. Тем временем Киев продолжает семимильными шагами терять контроль за реальной зоной конфликта, находящейся на Донбассе. ВС РФ наступают сразу на нескольких направлениях, готовятся к штурму крупных населённых пунктов, по совместительству являющихся транспортными узлами для ВСУ, и перерезают пути снабжения донбасских группировок украинской армии. И в это время Зеленский не думает ни о чём другом, кроме как о Курской авантюре. Собственно, мы не просто так начали данную заметку с мнения, указанного в первом предложении. Им же можно и закончить.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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