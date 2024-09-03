Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России завершается колоссальный проект модернизации Чебоксарской ГЭС
Дело не просто нужное. Стратегически важное.

Модернизация объектов энергетики, тем более таких крупных и сложных, как гидроэлектростанции, может занимать даже больше времени, чем их первоначальное строительство, особенно если вспомнить, что процесс начинался в непростые для России времена. Но времена, какими бы они ни были, проходят, и вот, завершается и проект модернизации Чебоксарской ГЭС.

Как сообщила сегодня компания «РусГидро», начались работы по модернизации 18-го и последнего гидроагрегата. Как только 18-й гидроагрегат после обновления будет сдан в эксплуатацию, работа по модернизацию Чебоксарской ГЭС будет полностью завершена. По плану, это произойдёт уже в следующем году.

В рамках модернизации станции происходит полная замена всех гидроагрегатов: устанавливаются новые статоры гидрогенераторов и системы автоматического управления гидроагрегатами.

Напомним, что в России осуществляется Программа комплексной модернизации гидроэлектростанций. За 12 лет её реализации российские ГЭС увеличили свою мощность на 619 МВт. Замене подверглись 142 гидроагрегата на самых разных гидроэлектростанциях, 101 силовой трансформатор, а также более десяти тысяч единиц различного вспомогательного энергетического оборудования.

#россия #энергетика #гидроэнергетика #«русгидро»
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь» уничтожили РСЗО Vampire в Сумской области
Реалии западной «журналистики»: удар ВС РФ по военному объекту в Полтаве превратился в удар по «учебному заведению»
В Петербурге начали производить оборудование для судовой навигации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
42
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
20
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
10
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
25
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
15
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:29
Ну так лучи Хуанга так же тыква. - Для их реализации приходиться катастрофически сильно упрощать сцену. В итоге джунгли в Хоразен, и тем более подводный мир, выглядят несопоставимо лучше. Игры же с п...
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
Такой то
20:19
свинку пустили в хельсинки?
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
REY_B_
20:17
Кратковременный эффект? Айфон потом что, включит программную эмуляцию воды?
Эксперты объяснили, почему лайфхак из YouTube, как удалить воду из iPhone, работает
Amon Amarth
20:16
Ну причину они не назвали. Они сказали следующее: система слишком сложная, причину мы понять не можем, поэтому нормальной защиты аппаратуры от помех у нас тоже нет.
В НАСА назвали причину странных звуков на борту космического корабля Starliner
coth
20:13
Творог - это тоже кисломолочный продукт. Тоже в кефиры запишем? У кефира и йогурта совершенно разные метод и химический процесс приготовления.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Александр
20:11
Детство Трисс не описывалось ни в книгах, ни в играх. Так что про семью бакалейщика и скитание по улице — полная чушь, которая взялась непонятно откуда.
Косплей. Книжная версия Трисс Меригольд в исполнении Эрики Соловей
Вячеслав Самойлов
20:10
Где принимают?
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Вячеслав Самойлов
20:09
"Так только за август войска России смогли освободить 477 кв. километров" Маловато будет. ВСУ за три недели освободили почти 1200 кв. километров в Курской области
Welt: ВС РФ в августе взяли под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года
Script Script
20:09
Очнись, ты обосрался. И глаза разуй получше в следующий раз.
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
REY_B_
19:59
Напомните, через сколько лет система Коперника стала точнее? А пока, если не работает, то в чём смысл?
NVIDIA обновила значок GeForce RTX, добавив упоминание искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем