Дело не просто нужное. Стратегически важное.

Модернизация объектов энергетики, тем более таких крупных и сложных, как гидроэлектростанции, может занимать даже больше времени, чем их первоначальное строительство, особенно если вспомнить, что процесс начинался в непростые для России времена. Но времена, какими бы они ни были, проходят, и вот, завершается и проект модернизации Чебоксарской ГЭС.

Как сообщила сегодня компания «РусГидро», начались работы по модернизации 18-го и последнего гидроагрегата. Как только 18-й гидроагрегат после обновления будет сдан в эксплуатацию, работа по модернизацию Чебоксарской ГЭС будет полностью завершена. По плану, это произойдёт уже в следующем году.

В рамках модернизации станции происходит полная замена всех гидроагрегатов: устанавливаются новые статоры гидрогенераторов и системы автоматического управления гидроагрегатами.

Напомним, что в России осуществляется Программа комплексной модернизации гидроэлектростанций. За 12 лет её реализации российские ГЭС увеличили свою мощность на 619 МВт. Замене подверглись 142 гидроагрегата на самых разных гидроэлектростанциях, 101 силовой трансформатор, а также более десяти тысяч единиц различного вспомогательного энергетического оборудования.