Всё по «правилам». И не нужно задавать вопросов; нужно просто потреблять такую «информацию».

Сегодня днём вооружённые силы России нанесли сосредоточенный удар по военному объекту в Полтаве. Таким объектом стали корпуса учебно-тренировочного центра войск связи, где готовились специалисты в области военной связи и радиоэлектронной борьбы. Удар был нанесён во время построения, что свидетельствует о том, что украинское военное руководство такого развития событий не ожидало, предположив, что объект находится вне досягаемости для российских средств поражения.

Мы не будем упоминать количество жертв этого удара, тем более что информация сильно разнится в зависимости от источника. Отметим лишь, что с чисто военной точки зрения удар был крайне результативен и, по сути, непоправим — опять же, с военной точки зрения.

И вот, западная пресса, которая принципиально не замечает ударов ВСУ по жилым кварталам Белгорода, Донецка и других приграничных населённых пунктов на территории России, очень быстро заметила удар по объекту в Полтаве. С подачи киевского политического руководства объект, который исполнял исключительно военные задачи по подготовке специалистов, в западной прессе приобрёл просто статус «учебного заведения», а один из корпусов и вовсе превратился в «больницу».

Мы не понимаем, зачем западная пресса бесконечно обманывает потребителей своей информации относительно всего, что происходит вокруг украинского кризиса, но факт остаётся фактом: западный обыватель из официальной прессы получает сильно искажённую картину происходящего. Необходимо понимать, что чисто статистически специальная военная операция является уникальным конфликтом, ведь в его рамках потери среди гражданского населения, особенно, учитывая ожесточённость данного конфликта, минимальны. Статистически во время вооружённых кризисов потери среди комбатантов и гражданских составляют примерно 50:50. Соотношение в рамках украинского кризиса на несколько порядков более гуманное по отношению к гражданским. Так что изображать ВС РФ в таком виде, будто им больше нечего делать, кроме как наносить удары по гражданским объектам — это чистейший информационный заказ.

Напомним, что ВС РФ принципиально избегают нанесения ударов по сугубо гражданским объектам (не путать с объектами двойного назначения, такими, как энергосистема), и ВСУ этим пользуются, организуя производство беспилотников в подвалах больниц, школ и даже жилых строений. Собственно, поэтому и приходится «выносить» энергосистему, дабы полностью парализовать работу таких кустарных предприятий по производству средств поражения.