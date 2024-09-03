Задача критически важная.

Поскольку российские морские перевозчики вследствие наложенных на РФ незаконных односторонних рестрикций остались без корейских верфей и без западного оборудования, то не осталось ничего другого, как в авральном режиме налаживать собственное судостроение вкупе с приборостроением и электроникой. Процесс, учитывая то, с каким усердием под улюлюканье коллективного Запада российские политики уничтожали собственные стратегически важные отрасли вплоть до последних лет, крайне непростой, и восстановление отраслей займёт очень, очень-очень длительное время.

Потихоньку процесс идёт, и вот, сегодня петербургская группа компаний «Маринэк» объявила о начале производства судового навигационного оборудования. Необходимо понимать, что речь идёт лишь о частичном импортозамещении: вся электронная база данного оборудования останется импортной (читать — китайской).

Навигационное оборудование будет производиться с расчётом на совместимость с основными спутниковыми навигационными системами, включая, конечно же, ГЛОНАСС, и позволит судну уточнять своё положение в пространстве на основе данных, поступающих сразу с нескольких спутников (до 24 штук). Благодаря этому геопозиционирование судна будет осуществляться с точностью до 0,6 метра.

Оборудование такого типа в России до этого момента не производилось вовсе. Ничего хорошего в этом, понятное дело, нет, особенно теперь, когда период глобализации в мире закончился по причине того, что глобализаторы стали использовать своё положение в качестве оружия для наказания «непокорных». Такие правила игры нормальным государствам не нужны.