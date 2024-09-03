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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь» уничтожили РСЗО Vampire в Сумской области
Чехия ещё заплатит за поставки оружия противнику РФ. В этом можно не сомневаться.

После того как российский оборонно-промышленный комплекс вышел в 2023 году на полную мощность, параллельно с этим организуя новые производственные линии для дальнейшего расширения производства, в зоне специальной военной операции стали применяться, по сути, все имеющиеся в арсенале ВС РФ средства поражения за исключением ядерного оружия.

В частности, активно начали применяться высокоточные управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», аналогами которых являются американские снаряды Excalibur для гаубиц калибра 155 мм. Применяются «Краснополи» активно, но соответствующие кадры публикуются нечасто. Сегодня, впрочем, Минобороны России решило порадовать подписчиков своих каналов в социальных сетях кадрами прямого попадания «Краснополя» по реактивной системе залпового огня (РСЗО) Vampire ВСУ производства Чехии.

Vampire был зафиксирован средствами объективного контроля во время «отстрела» боекомплекта, и буквально через считанные минуты после этого по пусковой установке прилетел «Краснополь». Собственно, перед нами один из примеров контрбатарейной борьбы.

Необходимо отметить, что Чехия поставила Украине огромное количество РСЗО Vampire. И, очевидно, когда конфликт закончится, Россия должна будет стрясти с Чехии (да и со всего коллективного Запада в целом) компенсацию за то, что она поставляла оружие противнику РФ в этом конфликте. Уйти от ответственности не получится, ведь итогом этого кризиса станет полное перекраивание системы безопасности не только в Европе, но и в мире. А в рамках этого перекраивания на тех, кто виноваты в затягивании украинского кризиса, будут наложены колоссальные штрафы и обязательства по компенсациям и репарациям.

#россия #украина #политика #боевые действия #чехия #vampire #«краснополь»
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