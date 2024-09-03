Начали с макета. А там, глядишь, когда-нибудь и в реальности появится.

Реальность такова, что в России с её расстояниями далеко не везде экономически (да и как бы то ни было ещё) целесообразно электрифицировать железную дорогу. В огромном количестве мест, в частности, на предприятиях, где рабочие трудятся вахтовым методом, по рельсам ходят тепловозы, которые и тянут за собой пассажирские и грузовые вагоны.

Понятно, что тепловоз, пусть и приводимый в действие электродвигателями, но энергию для них вырабатывает за счёт сжигания топлива в дизельном двигателе, который затем крутит электрогенератор, это отнюдь не венец экологичности. Чтобы решить эту проблему, не подводя везде, где требуется и нет, электросети, в своё время возникла идея создания локомотива, который вырабатывает энергию за счёт водородных топливных элементов.

Пока что проект остаётся фантазией, но, возможно, в России в относительно недалёкой перспективе такой поезд и появится. По крайней мере, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) во Владивостоке «Трансмашхолдинг», занимающийся, как нетрудно понять по названию, транспортным машиностроением, представил макет первого российского пассажирского поезда на водородных топливных элементах.

Создание поезда на водородных топливных элементах в России ведётся с 2019 года. Пока что, как вы поняли, дальше макета дело не дошло. Первые поезда на вышеуказанных перспективных топливных элементах собираются запустить на Сахалине «через несколько лет».