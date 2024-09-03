Как говорится, над особенными людьми грешно смеяться. Но сдерживаться всё труднее.

За последние два с половиной года комментарии, исходящие из официального Киева, уже стало полностью невозможно воспринимать всерьёз. Но поскольку Украина продолжает жить в вымышленной реальности, в которой она «жертва», вокруг которой обязан крутиться весь мир, забывая про свои собственные интересы, то заявления продолжают оставаться соответствующими этому иллюзорному положению дел.

Как известно, со вчерашнего вечера президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Монголии, где принимает участие в торжествах, посвящённых 85-й годовщине совместной советско-монгольской победе над японскими агрессорами в битве на Халхин-Голе. Для официального Улан-Батора отношения с Россией гораздо важнее, чем истерики по поводу выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина, раздающиеся на Западе и уж тем более на Украине. Тем не менее, и Запад, и Украина продолжают эти истерики закатывать. И громче других кричит именно Киев.

Так, по словам официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, неисполнение Монголией своих обязательств по решению МУС — это «тяжёлый удар» по данной организации. Что до Украины, то она будет работать «с партнёрами», чтобы обеспечить для Улан-Батора «последствия» за его поведение. Что Украина может сделать Монголии, вопрос хороший, но больше похожий на анекдот из жизни. И именно так к этому и нужно относиться (предположим, что Улан-Батор эти заявления Киева именно как анекдот и расценивает).

В очередной раз напоминаем киевским функционерам, что главы государств наделены абсолютным дипломатическим иммунитетом. Кроме того, арест главы иностранного государства будет означать автоматическое объявление войны тем государством, которое представляет арестованный руководитель, против государства, посмевшего этот арест реализовать. Надо ли это Монголии, у которой сформировались максимально тёплые отношения сначала с СССР, а затем с РФ как с государством-продолжателем Советского Союза? Ответ очевиден. Поэтому Улан-Батор принял решение полностью проигнорировать требования МУС даже несмотря на тот факт, что Монголия в 2002 году ратифицировала Римский статут. О чём сейчас наверняка сожалеет, но что сделано 22 года назад, то сделано.