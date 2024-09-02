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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Порядок, основанный на правилах: самолёт президента Венесуэлы был арестован по требованию США
Самого президента Венесуэлы в самолёте не было.

Коллективный Запад во главе с США очень гордится исторической ошибкой, связанной с распадом Советского Союза, которой является однополярный миропорядок с гегемоном в лице США. Данное положение дел стремительно меняется, но пока что переход к естественной для человечества многополярности не произошёл, и угасающий гегемон продолжает пользоваться созданным «порядком, основанным на правилах».

Если говорить прямо и цинично, то порядок, основанный на правилах, подразумевает, что США могут делать всё, что им заблагорассудится, и им за это ничего не будет, а как только аналогичным способом начинают себя вести другие, их «наказывают». Кого боятся принудить к повиновению силой, того заваливают незаконными односторонними рестрикциями («санкциями»).

Взять, например, Венесуэлу, которая давно находится под незаконными рестрикциями США, серьёзно подрывающими экономическое развитие Боливарианской республики. Но жить как-то надо, поэтому государство закупает необходимые ей технологии в обход незаконных рестрикций. Таким образом, по всей видимости, был приобретён и самолёт Dassault Falcon 900EX для президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

И вот, сегодня США наложили арест на данный самолёт, находившийся на территории Доминиканской Республики, и потребовали его переправки во Флориду. Поскольку Доминикана ничего противопоставить Соединённым Штатам не может, то её власти просто взяли под козырёк и исполнили предписание.

Безусловно, данное действие является вопиющим нарушением международного права и дипломатического иммунитета, который распространяется на транспортные средства наделённого таким иммунитетом лица. Но для США закон не писан: у них есть «правила», которые больше похожи на «понятия». И продолжаться этот беспредел будет до тех пор, пока Вашингтону не будет указано его место.

#сша #политика #санкции #авиация #венесуэла
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