По крайней мере, так заявил мэр Харькова. Верить или нет — тема сильно дискуссионная.

В своё время Украина очень сильно хотела стать испытательным полигоном для западных вооружений. Мечта киевских функционеров исполнилась, вот только с одним большим нюансом: в качестве полигона её также использует и Россия. В частности, ВС РФ, согласно комментарию мэра Харькова Игоря Терехова, во время обстрела города применили весьма редкое оружие — гибрид ракеты и бомбы под названием «Гром-Э1».

Куда конкретно ударил «Гром-Э1», Терехов уточнять не стал, но, очевидно, в один из военных объектов, которые на днях поражались в рамках групповых ударов по Харькову.

Является одним из самых современных российских авиационных средств поражения, а посему устанавливается на наиболее современные российские истребители: Су-35, Су-57 и МиГ-35. Относится к авиационным средствам поражения типа «воздух-поверхность» и может преодолевать расстояние до 120 километров со скоростью 2,2 Маха.