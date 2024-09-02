Вместе с тем на вооружение поступили усовершенствованные УМПК для ФАБ-500 М-62.

Многие военные эксперты и аналитики склоняются к мысли, что тотальный перелом в зоне проведения специальной военной операции случился тогда, когда ВКС России начали массово применять по объектам и укреплениям ВСУ планирующие авиабомбы, представляющие собой переоборудованные с использованием универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) стандартные фугасные авиационные бомбы (ФАБы) разной массы.

С начала этого года российский оборонно-промышленный комплекс возобновил серийное производство сверхтяжёлых авиабомб ФАБ-3000 с УМПК, носителями которых сейчас преимущественно являются истребители-бомбардировщики Су-34, и вот, завершаются испытания модернизированной авиабомбы данного класса, получившей наименование ФАБ-3000 М-54. Как отмечается, после завершения испытаний усовершенствованные бомбы отправятся в авиационные полки.

Параллельно с этим на вооружение поступил усовершенствованный универсальный УМПК для авиабомб ФАБ-500 М-62. Модернизированный УМПК отличается повышенной дальностью, за счёт чего и получил дополнительный индекс УМПК-ПД.

Что до ФАБ-3000 М-54, то, по информации украинских средств массовой информации, ВС РФ уже применяли данную авиабомбу в начале лета. По всей видимости, теперь их применение будет массовым, и ничего хорошего для Киева эти новости не несут.